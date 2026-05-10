ارتش جمهوری اسلامی: پهپاد شناسایی دشمن در منطقه جنوب غرب خراب شد

این خبر مربوط به گزارشی است که روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی منتشر کرده است که توضیح می‌دهد چگونه یک فروند پهپاد شناسایی دشمن در منطقه جنوب غرب تحت فرماندهی قرارگاهی خاص اسیرانه کشور، منهدم شده است. با این حال، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، به شبکه خبری ان‌بی‌سی گفت که دولت دونالد ترامپ استقبال می‌کند که فشار قیمت بنزین کاهش یابد و از جمله با معلق کردن مالیات فدرال بنزین، پشتیبانی می‌کند. همچنین ان‌بی‌سی اشاره می‌کند که قیمت بنزین در حال افزایش است و یکشنبه به میانگین ملی ۴.۵۲ دلار در هر گالن رسید و این به معنای آن است که قیمت بنزین از زمان جنگ ایران در نهم اسفند، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. رایت نیز گفتájában که آیا از معلق کردن مالیات فدرال بنزین تحت حمایت است، گفت که دولت از همه اقداماتی که می‌تواند برای کاهش قیمت در پمپ بنزین و کاهش قیمت برای آمریکایی‌ها انجام شود، حمایت می‌کند.

خبرگزاری ارتش جمهوری اسلامی می‌گوید یک فروند " پهپاد شناسایی دشمن " توسط سامانه‌های شبکه یکپارچه پدافند ، تحت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور در منطقه جنوب غرب منهدم شد.

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، به شبکه خبری ان‌بی‌سی گفت که دولت دونالد ترامپ از همه ایده‌ها برای کاهش قیمت بنزین در این کشور، از جمله تعلیق مالیات فدرال بنزین، استقبال می‌کند. قیمت بنزین در حال افزایش است و یکشنبه به میانگین ملی ۴.۵۲ دلار در هر گالن رسید و این به معنای آن است که قیمت بنزین از زمان جنگ ایران در نهم اسفند، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

آمریکا امیدوار است که تعلیق مالیات فدرال بنزین حدود ۱۸ سنت در هر گالن، قیمت بنزین را کاهش دهد





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ارتش جمهوری اسلامی پهپاد شناسایی دشمن سامانه‌های شبکه یکپارچه پدافند خرابی پهپاد در منطقه جنوب غرب دولت دونالد ترامپ عقب کردن مالیات فدرال بنزین کاهش قیمت بنزین پرایس رایت وزیر انرژی آمریکا بنظربنیامین نتانیاهو ترامپ و نتانیاهو پرونده پاسخ ایران ایران و آمریکا عربیه تسنیم حزب‌الله مشکلات منطقه به آمریکا مرتبط است

United States Latest News, United States Headlines