ارتش اسرائیل حملات گسترده به لبنان را آغاز کرد و دو نیروی امدادگر را کشت

در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به یک تیم امدادی در شهر صور در جنوب لبنان، دو نیروی امدادگر جان خود را از دست دادند. همچنین حمله هوایی اسرائیل به مرکز درمانی در شهرک حانویه در جنوب صور، چهار کشته و دو زخمی بر جای گذاشته بود.
در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به یک تیم امدادی در شهر صور در جنوب لبنان، دو نیروی امدادگر جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، یک پهپاد اسرائیل موتورسیکلتی را در جاده میان شهرکهای دیرقانون النهر و برج رحال در منطقه صور هدف قرار داد.
پس از این حمله، نیروهای امدادی برای کمک به فرد زخمی به محل اعزام شدند، اما پهپاد اسرائیل هنگام تلاش امدادگران برای رسیدن به مجروح، بار دیگر منطقه را هدف قرار داد. موسسه رساله وابسته به جنبش امل اعلام کرد که در این حمله دو نیروی امدادی کشته شدند. همچنین مجروحان برای درمان به بیمارستانهای شهر صور منتقل شدند.
پیشتر نیز حمله هوایی اسرائیل به مرکز درمانی در شهرک حانویه در جنوب صور، چهار کشته و دو زخمی بر جای گذاشته بود. بدین ترتیب شمار جانباختگان بر اثر حملات اسرائیل از بامداد امروز در لبنان به شش نفر افزایش یافته است. گفتنی است، ارتش اسرائیل از دوم مارس حملات گسترده هوایی به لبنان را آغاز کرده و بخشهایی از جنوب این کشور را اشغال کرده است.
دولت لبنان اعلام کرده بود که شمار آوارگان ناشی از این حملات از یک میلیون نفر فراتر رفته است
Israel Lebanon Ambulance Attack Death Injured Hospital Armed Forces Lebanese Government Avarage