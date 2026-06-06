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ارتش آمریکا مواضع راداری و نظارتی ایران در قشم و گورک را هدف قرار داده است

Military News

ارتش آمریکا مواضع راداری و نظارتی ایران در قشم و گورک را هدف قرار داده است
IranUSTensions
📆6/6/2026 1:36 AM
📰IranIntl
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ارتش آمریکا پس از رهگیری و سرنگونی چهار پهپاد ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز، مواضع راداری و نظارتی ایران در قشم و گورک را هدف قرار داده است. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تهران و واشینگتن هم‌زمان در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ هستند.

ارتش آمریکا اعلام کرد پس از رهگیری و سرنگونی چهار پهپاد ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز، مواضع راداری و نظارتی ایران در قشم و گورک را هدف قرار داده است.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تهران و واشینگتن هم‌زمان در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ هستند. ارتش آمریکا بامداد شنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد در واکنش به پرتاب چهار پهپاد ایرانی به سمت منطقه تنگه هرمز، چند مرکز راداری و نظارتی ایران در سواحل خلیج فارس را هدف قرار داده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده ادامه تنش‌های نظامی میان دو کشور، همزمان با جریان مذاکرات دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ است

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