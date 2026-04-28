ارتش: جنگ تمام نشده و آمادگی کامل برای مقابله با تهدیدات وجود دارد

سخنگوی ارتش تاکید کرد که نیروهای مسلح ایران جنگ را پایانیافته تلقی نمیکنند و با بهروزرسانی بانک اهداف و تجهیزات، برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی آماده هستند. او همچنین به موفقیتهای نیروی پدافند و نیروی هوایی در درگیریهای اخیر اشاره کرد.
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، با تاکید بر اینکه جنگ به معنای واقعی کلمه پایان نیافته است، اعلام کرد که نیروهای مسلح همچنان در شرایط جنگ ی به سر میبرند و بانک اهداف و تجهیزات خود را بهروزرسانی میکنند.
این اظهارات در جریان گفتگویی درباره عملکرد نیروی پدافند ارتش در درگیریهای اخیر و آمادگی کلی نیروهای مسلح مطرح شد. بر اساس گزارشها، نیروی پدافند ارتش در این درگیریها موفق به انهدام بیش از ۱۷۰ هواگرد دشمن، از جمله ۱۶ جنگنده، شده است.
این عملیات با همکاری نیروی پدافند هوایی سپاه و تحت کنترل قرارگاه پدافند هوایی کشور انجام شده و به عنوان یک پیروزی بزرگ ارزیابی میشود، به ویژه با توجه به پیشرفته بودن بسیاری از پهپادهای مورد اصابت و ارزش بالای آنها. سخنگوی ارتش همچنین به عملیات موفقیتآمیز نیروی هوایی در ابتدای درگیریها اشاره کرد. در این عملیات، جنگندههای اف-۵ پایگاههای دشمن در کشورهای منطقه، از جمله پایگاههای ضد انقلاب در اربیل عراق، کویت و قطر را مورد حمله قرار دادند.
گزارشهای رسانهای آمریکا نیز بر موفقیت این عملیات در نفوذ به لایههای پدافندی پیچیده آمریکاییها و هدف قرار دادن پایگاههای آنها تاکید کردهاند. پس از این عملیات، نیروی هوایی تا پایان درگیریها به شلیک پهپادها به سمت اهداف دشمن ادامه داد. اکرمینیا تصریح کرد که به دلیل عدم اعتماد به آمریکا و دشمنان، از همان ابتدای آتشبس، بهروزرسانی اهداف، تکمیل بانک اهداف، ادامه آموزشها و بهرهگیری از تجربیات جنگ به طور جدی دنبال شده است.
این اقدامات نشاندهنده آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی است. اکرمینیا با هشدار به دشمنان، تاکید کرد که در صورت تکرار تجاوز، پاسخ ایران کوبندهتر از گذشته خواهد بود. او خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران و ارتش، با استفاده از ابزارهای نوین و تجربیات کسبشده در درگیریهای اخیر، با قاطعیت با دشمن برخورد خواهند کرد.
سخنگوی ارتش همچنین بر نقش مهم و حمایتی مردم در تقویت روحیه نیروهای مسلح تاکید کرد و اطمینان داد که فرزندان ایران در نیروهای مسلح تا آخرین نفس از امنیت کشور دفاع خواهند کرد. او همچنین به توانمندی داخلی در تولید تجهیزات و پهپادها در طول درگیریها اشاره کرد و این توانایی را عامل مهمی در افزایش تابآوری نیروهای مسلح و آمادگی برای جنگ درازمدت دانست.
این توانایی به ایران امکان میدهد تا در صورت لزوم، در یک جنگ طولانیمدت با دشمن مقابله کند و او را به پشیمانی وادار سازد. او همچنین به این نکته اشاره کرد که ایران کارتهای برنده بسیاری در اختیار دارد که هنوز از آنها استفاده نکرده است
ارتش جنگ آمادگی تهدید پدافند نیروی هوایی تجهیزات اهداف