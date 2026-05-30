ارتش اسرائیل چند پرتابه راکتی را از لبنان رهگیری کرد

ارتش اسرائیل اعلام کرد چند پرتابه شلیکشده از لبنان به سمت شمال اسرائیل را رهگیری کرده و یک پرتابه نیز در اطراف کریات شمونا فرود آمده است. بنا بر اعلام ارتش اسرائیل، در این حمله گزارشی از تلفات یا مجروحان منتشر نشده است. در همین راستا ارتش اسرائیل اعلام کرد یک پرتابگر راکتی را که حزبالله در حملات شبانه به شمال اسرائیل از آن استفاده کرده بود، منهدم کرده است.
دور تازه حملات از لبنان به شمال اسرائیل نشان میدهد جبهه شمالی، همزمان با مذاکرات سیاسی و امنیتی، همچنان فعال و شکننده مانده است؛ وضعیتی که خطر فروپاشی عملی آتشبس و گسترش دوباره جنگ در لبنان را افزایش میدهد.
بنا بر اعلام ارتش اسرائیل، در این حمله گزارشی از تلفات یا مجروحان منتشر نشده است. بنابر گزارشها پیش از این حملات، آژیرهای خطر در چند شهرک الجلیل علیا به صدا درآمده بود؛ رخدادی که رسانههای اسرائیلی آن را نشانه موج تازهای از حملات از خاک لبنان و منتسب به حزبالله دانستند.
تایمز اسرائیل نوشت ارتش اسرائیل یک راکت دیگر شلیکشده از لبنان را نیز رهگیری کرده و ویدئویی منتشرشده در رسانههای اسرائیلی، اصابت یک راکت در کریات شمونا را نشان میدهد؛ اصابتی که به گفته این رسانه خسارت برجای گذاشت اما تلفات انسانی نداشت. در همین راستا ارتش اسرائیل اعلام کرد یک پرتابگر راکتی را که حزبالله در حملات شبانه به شمال اسرائیل از آن استفاده کرده بود، منهدم کرده است.
این حملات در حالی رخ داده که درگیریها در جبهه لبنان، با وجود آتشبس اعلامشده در ماه آوریل، ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز جمعه تأیید کرد نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردهاند؛ اقدامی که نشانه گسترش عملیات زمینی اسرائیل در جنوب لبنان ارزیابی میشود. همزمان، مقامهای نظامی اسرائیل و لبنان در پنتاگون درباره مسیر امنیتی مذاکرات با میانجیگری آمریکا گفتوگو کردهاند.
با این حال، حزبالله در این مذاکرات حضور ندارد و مقامهای لبنانی خواستار اجرای کامل آتشبس و توقف درگیریها شدهاند. در سوی دیگر، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده حملات اسرائیل به سه منطقه در صور در جنوب لبنان، ۱۱ کشته از جمله یک امدادگر و یک تبعه سوری برجای گذاشته است. این وزارتخانه همچنین از زخمی شدن هشت نفر دیگر خبر داده و حملات را نقض آشکار حقوق بشردوستانه خوانده است.
