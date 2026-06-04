ارتش آمریکا یک قایق متهم به قاچاق مواد مخدر را در شرق اقیانوس آرام هدف قرار داد و ۲ نفر را در جریان این حمله کشته است. این حمله در روز چهارشنبه صورت گرفت و تعداد افرادی که در حملات ارتش آمریکا به قایق ها از اوایل سپتامبر تاکنون کشته شده‌اند به حداقل ۲۰۷ نفر رسید.

در ادامه عملیات های ادعایی دولت آمریکا علیه قاچاق مواد مخدر ، ارتش این کشور اعلام کرد که یک قایق متهم به قاچاق مواد مخدر را در شرق اقیانوس آرام هدف قرار داده و ۲ نفر را در جریان این حمله کشته است.

با حمله اخیر در روز چهارشنبه، تعداد افرادی که در حملات ارتش آمریکا به قایق ها از اوایل سپتامبر تاکنون کشته شده‌اند به حداقل ۲۰۷ نفر می رسد. مانند اکثر بیانیه‌های ارتش آمریکا در مورد حملات در شرق اقیانوس آرام و دریای کارائیب، فرماندهی جنوبی آمریکا ادعا کرد که قاچاقچیان مواد مخدر را در مسیرهای قاچاق شناخته شده هدف قرار داده است.

ویدئویی که در رسانه های اجتماعی منتشر شده، قایقی را نشان می‌دهد که با سرعت در حال حرکت است و ناگهان آتش می گیرد. فرماندهی جنوبی آمریکا در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد: اطلاعات تأیید کرد که این کشتی در مسیرهای شناخته شده قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام در حال عبور بوده و در عملیات قاچاق مواد مخدر شرکت داشته است. در ادامه این بیانیه آمده است: ۲ تروریست مواد مخدر مرد در جریان این اقدام کشته شدند.

هیچ نیروی نظامی آمریکا آسیبی ندید. به گزارش ایرنا،‌ آمریکا سال گذشته به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر حضور و عملیات‌های نظامی خود را در منطقه کارائیب گسترش داد. آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا را به رهبری یک کارتل مواد مخدر متهم کرد. اما دولت مادورو این اتهامات را رد کرده و آن را تلاش و زمینه‌سازی آمریکا برای سلطه بر ذخایر انرژی این کشور خواند.

در نهایت، بامداد روز شنبه سوم ژانویه ۲۰۲۶(۱۳ دی ۱۴۰۴)، کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، به همراه ایالت‌های میراندا، آراگوآ و لا گوایرا، صحنه حملات نیروهای آمریکایی بود که به قربانی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شد. پس از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مادورو ربوده شده است. مادورو برای محاکمه به آمریکا منتقل شد. خبر وزارت خارجه آمریکا: اسرائیل و لبنان به آتش‌بس رسیدند.

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