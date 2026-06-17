ارتش اسرائیل دو تروریست حماس و جهاد اسلامی را کشت

ارتش اسرائیل اعلام کرد دو عضو برجسته تروریستی حماس و جهاد اسلامی که در حوادث ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نقش داشتند و تهدیدی برای نیروهای اسرائیل در غزه محسوب میشدند، در حملات دقیق کشته شدند.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که دو成员 از سازمان تروریستی حماس را که تهدیدی برای نیروهای خود در نوار غزه محسوب میکردند، کشته است.
این دو فرد شامل محمد سعید احمد نمروطی، فرماندهای در حماس که در نگهداری تعداد زیادی از گروگانها در تونلهای غزه نقش داشته و در حمله ۷ اکتبر شرکت کرده بود، و معاویه سلیمان زقر عایدی از جهاد اسلامی فلسطین میشوند که نیز در حمله به کیبوتس بئری در همان تاریخ مشارکت داشته و در نصب مواد منفجره فعالیت میکرد. ارتش اسرائیل تاکید کرد که پیش از این عملیات، با استفاده از مهمات دقیق و رصد هوایی، تلاش شده تا آسیب به غیرنظامیان کاهش یابد.
این اقدامات در راستای ادامه مبارزه با تهدیدهای فوری در نوار غزه صورت گرفته و پس از اعلام کشته شدن صالح رمضان خلیفه، فرمانده یک هسته در گردان نصیرات همزمان با هجوم حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که منجر به کشتار صدها اسرائیلی و اسارت دهها دیگر شد، برنامههای تروریستی این گروهها را هدف قرار داده است. اسرائیل می coch ..
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