ارتش اردن ادعا کرد که پنج موشک شلیکشده از ایران را با سامانههای پدافند هوایی رهگیری و از بین برده است. این اقدام در پاسخ به ادعای ایران مبنی بر حمله به پایگاه نظامی آمریکا در اردن صورت گرفته است. بقایای موشکها هیچ خسارتی به همراه نداشته و نیروهای اردن آمادگی خود برای حفاظت از حریم هوایی را تداوم بخشیدهاند.
ارتش اردن اعلام کرد که پنج موشک شلیکشده از ایران به سمت منطقه الازرق در استان الزرقاء را با سامانههای پدافند هوایی رهگیری و از بین برده است.
بر اساس بیانیه ارتش اردن، بقایای این موشکهای منهدمشده هیچ تلفات جانی یا خسارت مالی به همراه نداشته است. نیروهای مسلح اردن moreover تأکید کردند که برای حفاظت از حریم هوایی و امنیت ملی این کشور در آمادگی کامل قرار دارند. این اتفاق زمانی رخ داد که ارتش آمریکا اعلام کرد در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی، حملاتی را بر礙ان انجام داده است.
در مقابل، ایران نیز ادعا کرده بود که پایگاه نظامی موفق السلطی آمریکا در اردن را با حملات موشکی هدف قرار داده است. این تنشها در حیطهای大唐 از بیثباتی منطقهای رخ دادهاند که همچنین شامل نوسانات قیمت نفت و آسیبهای گسترده به زیرساختهای انرژی ایران در اثر جنگ اخیر میباشد. به گزارش دیگر، بیش از هفت هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی ایران در این درگیریها آسیب دیده است.
از سوی دیگر، مسئولان وزارت بهداشت غزه هشدار دادهاند که بیش از هفده هزار بیمار در انتظار اعزام برای درمان در خارج از این پایتخت هستند و این وضعیت یک بحران بشردوستانه عمیق را نشان میدهد
اردن ایران موشک پدافند هوایی الازرق الزرقاء ترامپ آمریکا بحران نیروگاه غزه