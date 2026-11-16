گزارش نیویورک تایمز نشان می‌دهد سدهای ایران ممکن است برای تأمین آب پایگاه‌های موشکی سپاه ساخته شوند. این موضوع با بازداشت فعالان محیط زیست مرتبط است.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تحقیقی منتشر شده در تاریخ دوشنبه ۲۵ آبان، به بررسی ارتباط احتمالی میان ساخت ده‌ها سد و پروژه‌های بزرگ انتقال آب در ایران با تأمین نیازهای پایگاه‌های مخفی موشکی سپاه پاسداران پرداخته است. این مقاله که به قلم صنم ماحوزی و اریکا سالمن نوشته شده، استدلال می‌کند که حملات هوایی اخیر آمریکا و اسرائیل به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی، سرنخ‌های جدیدی درباره اهداف نظامی برخی از این پروژه‌های آبی ارائه داده است.

شواهد کارشناسان و شباهت محل سدها

نیما شکری، پژوهشگر امنیت آب در دانشگاه فنی هامبورگ آلمان، که همراه همکارانش دست‌کم ۵۳۳ سد را در ایران شناسایی کرده است، توضیح می‌دهد که سال‌ها پرسش اصلی این بود که چرا حکومت ایران چنین تعداد زیادی سد ساخته است. وی هنگام بررسی نقشه حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات مخفی موشکی، شباهت قابل توجه محل این حملات با پراکندگی سدها در ایران را مشاهده کرد. این همپوشانی جغرافیایی، نظریه وجود انگیزه‌های نظامی در ساخت این سدها را تقویت می‌کند.

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تأمین آب پایگاه‌های زیرزمینی موشکی

هفت کارشناس نظامی و منابع آب در این گزارش توضیح داده‌اند که ساخت تأسیسات گسترده نظامی در نزدیکی سدها می‌تواند دسترسی پایدار به آب و برق را برای پایگاه‌های زیرزمینی فراهم کند. دنی سیترینوویچ، تحلیلگر پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل، گفت جمهوری اسلامی انگیزه زیادی دارد تا اطمینان حاصل کند تأسیسات موشکی آن وابسته به شبکه زیرساختی سراسری نیستند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن، شمار پایگاه‌های موشکی را دست‌کم ۳۰ مورد برآورد کرده است که سپاه آن‌ها را شهرهای موشکی می‌نامد.

نقش حملات سنتکام و پروژه زاگرس

فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، سنتکام، در بیانه‌ای روز ۲۳ تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد که حملات در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی، توانایی جمهوری اسلامی را برای تهدید کشتیرانی کاهش داده است. نیویورک تایمز به طرح عظیم انتقال آب از کوه‌های زاگرس به یزد و گزارش‌هایی درباره وجود پایگاه بزرگ موشکی در منطقه یزد اشاره کرده است. این موارد نشان‌دهنده تمرکز بر زیرساخت‌های حیاتی در مناطق مورد حمله بوده است.

بازداشت فعالان محیط زیست و جاسوسی

گزارش احتمال می‌دهد کشف موقعیت تأسیسات محرمانه نظامی، سرنخی درباره بازداشت گسترده فعالان محیط زیست در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ باشد. مراد طاهباز، بنیان‌گذار مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، گفت بازجویان نسبت به فعالیت گروه او در استان هرمزگان حساسیت ویژه داشتند. یکی از اتهام‌های وارد شده به او، آموزش مارمولک‌ها برای جاسوسی از تأسیسات نظامی بوده است.

سرنوشت کاووس سیدامامی و دیپلماسی آمریکا

کاووس سیدامامی، از بنیان‌گذاران این مؤسسه، در بازداشت جان باخت و وزارت امور خارجه آمریکا این مورد را نقض حقوق بشر دانسته است. مراد طاهباز در شهریور ۱۴۰۲ همراه چند شهروند دیگر آمریکا آزاد شد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در اسفند ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی را حامی بازداشت‌های ناعادلانه خواند. این اقدامات ناظران را به مقایسه با استراتژی خمینی در زمان گروگان‌گیری سفارت آمریکا سوق داده است.