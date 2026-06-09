اذعان تحلیلگران صهیونیست به شکست در برابر دکترین جدید ایران

تحلیلگران نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی به ناتوانی تل‌آویو در شکستن معادله جدید ایران اذعان کرده و هشدار دادند که ادامه فشار نظامی نه تنها به تسلیم تهران و حزب‌الله منجر نخواهد شد، بلکه منطقه را به سمت جنگ فرسایشی طولانی سوق می‌دهد.

به گزارش مشرق، تحلیلگران نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی به تازگی اذعان کرده‌اند که تل‌آویو نتوانسته است معادله جدیدی را که ایران در منطقه تحمیل کرده، در هم بشکند.

نیر دفوری، تحلیلگر نظامی صهیونیست، تأکید کرد که رژیم صهیونیستی تاکنون موفق به پاسخگویی مؤثر به دکترین دفاعی ایران نشده است. وی گفت که ارتش رژیم صهیونیستی به درخواست مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از بمباران بیروت خودداری کرده و این امر باعث شده است جبهه لبنان تحت ابهامات زیادی قرار بگیرد.

به گفته دفوری، ایران موفق شده است شروط خود را به گونه‌ای تحمیل کند که ضاحیه جنوبی بیروت از حملات در امان بماند و این نشان‌دهنده قدرت چانه‌زنی تهران در معادلات منطقه‌ای است. دانا ویس، تحلیلگر سیاسی دیگر صهیونیست، نیز از عملکرد کابینه رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد و هشدار داد که تل‌آویو با کشیده شدن به سیستم حملات نظامی به جای دستیابی به یک پیروزی قاطع، در حال تکرار اشتباهات استراتژیک خود در نوار غزه است.

وی با اشاره به اینکه توقف فعلی درگیری‌ها نه به خواست تل‌آویو، بلکه در نتیجه دستور اکید ترامپ صورت گرفته است، تأکید کرد که فشار نظامی فعلی نه تهران و نه حزب‌الله را به تسلیم وادار نخواهد کرد. بلکه این احتمال وجود دارد که منطقه را به یک جنگ فرسایشی طولانی سوق دهد که می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای همه طرف‌ها داشته باشد.

ایهود حمو، تحلیلگر مسائل کشورهای عربی، نیز به تشریح واکنش اخیر رژیم صهیونیستی پرداخت و آن را نمادین و بسیار محدود دانست. وی گفت که تهران موفق شد یک دکترین استراتژیک جدید مبتنی بر ممانعت از منزوی کردن حزب‌الله را به تل‌آویو تحمیل کند. این دکترین نه تنها توانایی نظامی ایران را نشان می‌دهد، بلکه قدرت دیپلماتیک و چانه‌زنی منطقه‌ای آن را نیز به رخ می‌کشد.

به اعتقاد حمو، رژیم صهیونیستی در یک بن‌بست استراتژیک گرفتار شده است که راه خروج از آن را نمی‌داند. از سوی دیگر، ایران با استفاده از این بحران، نفوذ خود را در لبنان و دیگر کشورهای منطقه افزایش داده و معادلات جدیدی را ایجاد کرده است که منافع تل‌آویو و متحدانش را به چالش می‌کشد. کارشناسان معتقدند که شکست رژیم صهیونیستی در درک و پاسخ به دکترین جدید ایران، می‌تواند منجر به تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه شود.

تهران با بهره‌گیری از ضعف‌های استراتژیک تل‌آویو، نه تنها توانسته است از حزب‌الله حمایت کند، بلکه دامنه نفوذ خود را به دیگر گروه‌های مقاومت در منطقه گسترش دهد. این تحولات حاکی از آن است که ایران با موفقیت از یک بحران منطقه‌ای برای تقویت موقعیت خود استفاده کرده است. در مقابل، رژیم صهیونیستی با چالش‌های داخلی و خارجی متعددی روبرو است که توانایی آن را برای مقابله با تهدیدهای نوظهور کاهش می‌دهد.

در پایان، باید گفت که اذعان تحلیلگران صهیونیست به ناتوانی تل‌آویو در برابر دکترین جدید ایران، یک هشدار جدی برای کابینه این رژیم محسوب می‌شود. ادامه مسیر فعلی می‌تواند منطقه را به سمت یک درگیری گسترده و فرسایشی سوق دهد که در آن منافع هیچ‌کدام از طرف‌ها تأمین نخواهد شد. تنها راه خروج از این بن‌بست، بازنگری در استراتژی‌های نظامی و سیاسی و پذیرش واقعیت‌های جدید منطقه‌ای است





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