اذعان ارتش اسرائیل به توانایی جدید حزبالله در حملات شبانه با پهپادهای انتحاری

ارتش اسرائیل اذعان کرد که حزبالله با نصب دوربینهای حرارتی روی پهپادهای انتحاری، به قابلیت هدف قرار دادن نیروها و تجهیزات نظامی در تاریکی شب دست یافته است. این امر باعث تغییرات تاکتیکی فوری در ارتش اسرائیل، از جمله کاهش استفاده از ماشینآلات سنگین در جنوب لبنان شده است.

ارتش اسرائیل به تازگی اذعان کرده است که جنبش حزبالله لبنان با نصب دوربینهای حرارتی روی پهپادهای انتحاری، توانسته است نیروها و تجهیزات نظامی این ارتش را در تاریکی شب هدف قرار دهد.

این پیشرفت فنی در حالی صورت گرفته که پیش از این، توانمندیهای حزبالله در استفاده از پهپادها عمدتاً به حملات روزانه محدود بود. اما اکنون با افزودن دوربینهای حرارتی، این گروه قادر است اهداف خود را حتی در شرایط نوری ضعیف و در شب شناسایی و منهدم کند.

وبسایت صهیونیستی وای نت در گزارشی فاش کرده است که این موضوع باعث نگرانی شدید فرماندهان نظامی اسرائیل شده و آنها را وادار به ایجاد تغییرات تاکتیکی فوری در میدان نبرد کرده است. این تغییرات شامل کاهش استفاده از ماشینآلات نظامی سنگین مانند نفربرها و بولدوزرهای زرهی در جنوب لبنان است، زیرا این خودروها به اهدافی آسان برای پهپادهای حزبالله تبدیل شدهاند.

در دو حادثه جداگانه، دو نظامی اسرائیلی در حملات پهپادی شبانه کشته شدهاند که نشاندهنده افزایش دقت و کارایی این سلاح جدید است. حزبالله با وجود چالشهای فنی ناشی از وزن اضافی دوربینهای حرارتی که مدت زمان پرواز و قدرت مانور پهپادها را کاهش میدهد، توانسته است این فناوری را به خوبی عملیاتی کند. ارتش اسرائیل در واکنش به این تهدید جدید، ناچار به تغییر استراتژیهای خود شده است.

یکی از مهمترین اقدامات، کاهش تحرکات نیروها و خودروهای نظامی در مناطق عملیاتی است. فرماندهان اسرائیلی به نیروهای خود دستور دادهاند که از ماندن در مکانهای ثابت خودداری کنند و مرتباً جابجا شوند تا از هدف قرار گرفتن توسط پهپادهای انتحاری حزبالله جلوگیری شود. همچنین ارتش اسرائیل با گسترش دامنه عملیات خود در خاک لبنان، به دنبال کاهش توان حزبالله برای ارسال پهپادها به سمت شهرکهای شمالی اسرائیل است.

این اقدامات نشاندهنده عمق تأثیر این فناوری جدید بر میدان نبرد است. تحلیلگران نظامی معتقدند که این تحول میتواند معادلات جنگ در مرزهای شمالی اسرائیل را تغییر دهد. حزبالله با بهرهگیری از تجربیات جنگ سوریه و حمایتهای فنی، به یکی از توانمندترین گروههای غیردولتی در زمینه پهپادهای تهاجمی تبدیل شده است. پهپادهای انتحاری مجهز به دوربین حرارتی، نه تنها تهدیدی برای نیروهای زمینی، بلکه برای زیرساختهای نظامی و لجستیکی اسرائیل نیز محسوب میشوند.

این توانایی جدید حزبالله در حالی آشکار شده است که تنشها در مرزهای شمالی اسرائیل رو به افزایش است. ارتش اسرائیل پیش از این نیز با حملات مشابهی از سوی حزبالله مواجه بوده است، اما اکنون دقت و اثربخشی این حملات به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به گفته منابع نظامی، حزبالله با استفاده از دوربینهای حرارتی میتواند اهداف خود را در فاصله دورتر و با دقت بیشتری شناسایی کند.

این امر باعث شده است که نیروهای اسرائیلی نتوانند به راحتی از پوشش شب برای پنهان شدن استفاده کنند. در مقابل، ارتش اسرائیل به دنبال راهکارهای فنی و تاکتیکی جدیدی است، از جمله استفاده از مراقبتهای الکترونیکی و سیستمهای ضدپهپاد. اما با توجه به توانمندیهای رو به رشد حزبالله، به نظر میرسد که این گروه توانسته است از نظر فنی به سطح بالایی از قابلیتهای بازدارندگی دست یابد.

رسانههای اسرائیلی نیز این پیشرفت را یک چالش جدی برای امنیت ملی اسرائیل توصیف کردهاند. در مجموع، این تحول نشاندهنده تغییر مهمی در ماهیت جنگهای نامتقارن در منطقه است و میتواند بر توازن قدرت در مرزهای شمالی اسرائیل تأثیر بگذارد. این وضعیت، نیاز به بازنگری در استراتژیهای نظامی و سرمایهگذاری بیشتر در فناوریهای دفاعی را برای اسرائیل ضروری ساخته است





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