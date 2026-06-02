یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، ادوار فیلیپ، چپ، از جمله نامزدهای احتمالی برای ریاست‌جمهوری است که می‌تواند مانع از تبدیل شدن انتخابات به نبردی میان دو قطب افراطی شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین امانوئل مکرون، تنها چهره‌ای است که می‌تواند در دور دوم رای‌گیری نامزد راست افراطی را شکست دهد. حامیان فیلیپ امیدوارند که دیگر مدعیان راست میانه در اواخر سال برتری او را بپذیرند و از رقابت کنار بروند. اما عوامل ناشناخته بسیاری در میان هستند و بعید به نظر می‌رسد ماه‌های پیش‌رو آرام و بی‌دردسر پیش برود.

ادوار فیلیپ ، چپ، از جمله افرادی است که همراه با مارین لوپن و ژان-لوک ملانشون احتمالا برای ریاست‌جمهوری رقابت خواهد کرد. یک سال مانده به انتخاب رئیس‌جمهوری بعدی فرانسه، پرسش اصلی این است که چه کسی می‌تواند مانع از آن شود که انتخابات به نبردی میان دو قطب افراطی تبدیل شود.

در حال حاضر پاسخ روشن است، هرچند شاید فقط برای همین مقطع: ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه. آخرین نظرسنجی‌ها همگی نشان می‌دهند این سیاستمدار ۵۵ ساله راست میانه تنها چهره‌ای است که می‌تواند در دور دوم رای‌گیری در ماه مه سال آینده نامزد راست افراطی را شکست دهد، چه این فرد مارین لوپن باشد و چه معاون جوان او، ژردن باردلا.

بر اساس نظرسنجی‌ها، در هر سناریوی دیگر، رقیب نامزد راست افراطی شکست می‌خورد و ریاست‌جمهوری فرانسه به جریان راست پوپولیست می‌رسد. آقای فیلیپ همچنین بیش از دیگران بخت این را دارد که مانع راه‌یابی ژان-لوک ملانشون، نامزد چپ افراطی، به دور دوم شود و به این ترتیب احتمال رقابتی را از میان ببرد که برای کسب‌وکارها و شرکای اروپایی فرانسه کابوس است: رویارویی مستقیم چپ افراطی و راست افراطی.

برای حامیان آقای فیلیپ، که رهبری حزب کوچک افق‌ها را بر عهده دارد، همه این‌ها باید کافی باشد تا او در ماه‌های آینده به‌عنوان گزینه طبیعی راست میانه فرانسه مطرح شود و در مسیر پیروزی قرار گیرد. آن‌ها انتظار دارند دیگر مدعیان همین طیف سیاسی در اواخر سال برتری آقای فیلیپ را بپذیرند و با حفظ ملاحظات سیاسی، محترمانه از رقابت کنار بروند.

از جمله این رقیبان، گابریل اتل، نخست‌وزیر پیشین میانه‌رو از حزب رنسانس است که نامزدی خود را اعلام کرده، و نیز برونو روتایو از حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواهان





