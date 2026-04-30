دونالد ترامپ در تازه‌ترین اظهارات خود ادعا کرده است که مخازن نفت ایران در حال پر شدن هستند و ظرف سه روز آینده چاه‌های نفت این کشور منفجر خواهند شد. کارشناسان انرژی این ادعا را بیشتر یک خیال‌پردازی می‌دانند، اما هشدار می‌دهند که تداوم محاصره دریایی ایران می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی و ایران داشته باشد.

دونالد ترامپ در تازه‌ترین اظهارات خود، ادعای عجیبی را مطرح کرده است: مخازن نفت ایران در حال پر شدن هستند و ظرف سه روز آینده چاه‌های نفت این کشور منفجر خواهند شد!

این ادعا که به نظر بسیاری از ناظران، بیشتر یک خیال‌پردازی است تا یک تحلیل واقع‌بینانه از وضعیت ژئوپلیتیک و صنعت نفت، قوانین فیزیک و اقتصاد را به سخره می‌گیرد. اما در پس این ادعاهای عجیب و غریب، چه واقعیتی نهفته است؟ آیا منابع طلای سیاه ایران واقعاً در آستانه فروپاشی قرار دارند، یا اینکه بازار جهانی نفت است که بر روی یک بمب ساعتی نشسته است؟

محمود خاقانی، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین، توضیح می‌دهد که منظور ترامپ از انفجار مخازن نفت ایران، بمباران یا تخریب فیزیکی آن‌ها نیست، بلکه پر شدن بیش از حد ظرفیت ذخیره‌سازی نفت است. به گفته او، زمانی که نفتکش‌ها قادر به خروج از بنادر ایران نباشند و مخازن ذخیره نفت در جزیره خارک و سایر نقاط پر شوند، دیگر فضایی برای ذخیره‌سازی نفت باقی نخواهد ماند.

در این شرایط، اصطلاحاً گفته می‌شود که ممکن است انفجاری رخ دهد، به این معنا که ظرفیت ذخیره‌سازی به حداکثر رسیده و مجبور به کاهش تولید خواهیم شد. کاهش تولید و سپس راه‌اندازی مجدد آن، کاری دشوار و پرهزینه خواهد بود. این توییت‌های مداوم ترامپ، در حالی منتشر می‌شوند که او همچنان محاصره دریایی ایران را به عنوان جایگزینی برای اقدام نظامی در نظر دارد.

برخی تحلیلگران معتقدند که واشنگتن در حال حاضر دو گزینه اصلی را بررسی می‌کند: اول، خرید زمان برای آماده‌سازی تجهیزات و آغاز مجدد حملات هوایی به ایران؛ و دوم، تداوم فشار اقتصادی از طریق محاصره دریایی. حتی این احتمال وجود دارد که هر دو گزینه به طور همزمان اجرا شوند. خاقانی در این رابطه هشدار می‌دهد که تداوم محاصره دریایی پیامدهای طولانی‌مدتی خواهد داشت.

او معتقد است که خروج آمریکا از برجام یک اشتباه بزرگ بوده و تحرکات برخی جریان‌ها در ایران و اقدامات اسرائیل در منطقه، به تشدید تنش‌ها دامن زده است. خاقانی تأکید می‌کند که در این شرایط، هیچ‌کس برنده نخواهد بود. تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، گزینه‌ای نامطلوب است. گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های غربی حاکی از آن است که ترامپ به مشاوران خود دستور داده تا برای محاصره طولانی‌مدت ایران آماده شوند.

با این حال، کارشناسان حوزه انرژی و مسئولان ایرانی تأکید می‌کنند که ایران ظرفیت ذخیره‌سازی نفت کافی در مخازن و کشتی‌های خود دارد و این محدودیت در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد. با این وجود، تبعات تداوم شرایط کنونی در ابعاد داخلی و خارجی نگران‌کننده است و می‌تواند در بلندمدت گریبانگیر اقتصاد جهانی و ایران شود.

خاقانی پیش‌بینی می‌کند که این جنگ منجر به تورم غیرقابل پیش‌بینی و افزایش مشکلات اقتصادی در سراسر جهان خواهد شد و در ایران نیز سطح تورم و بیکاری افزایش یافته و زندگی مردم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. او همچنین به نقش شبکه‌های فارسی‌زبان در انتشار پیام‌های گمراه‌کننده و تلاش برای پیچیده‌تر نشان دادن اوضاع اشاره می‌کند. در این میان، نقش کشورهای اروپایی نیز قابل توجه است.

آن‌ها در حالی که تمایلی به همراهی با واشنگتن در تداوم محاصره دریایی ندارند، به دلیل منافع خود در تنگه هرمز، نمی‌خواهند به طور علنی با آمریکا مخالفت کنند. روسیه و چین نیز در حال نظاره‌گری هستند تا ببینند نتیجه این درگیری چه خواهد بود. خاقانی معتقد است که اروپایی‌ها نمی‌خواهند به جنایات جنگی متهم شوند و به همین دلیل، بسیاری از عملیات‌ها را به اسرائیل واگذار کرده‌اند.

ترامپ همچنان به دنبال راهی است تا نشان دهد پیروز شده است و حتی در دیدار با پادشاه بریتانیا، نامی از ایران نبرد، اما مدعی شد که دشمن مشترک شکست خورده است. در نهایت، همه طرف‌ها منتظر نتیجه هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعای پیروزی قطعی داشته باشد





EtemadOnline

ترامپ ایران نفت محاصره دریایی تنگه هرمز برجام اقتصاد جنگ روانی

