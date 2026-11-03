گزارش نیویورک‌تایمز از ادعای اسرائیل مبنی بر بررسی ایران برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی، تردید مقامات آمریکا، آماده‌باش نظامی ایالات متحده و تحلیل‌های مربوط به اهداف سیاسی نتانیاهو و مقایسه با اطلاعات غلط عراق.

بر اساس گزارش‌های اخیر منتشر شده از سوی روزنامه نیویورک‌تایمز، تنش‌های ژئوپلیتیکی میان ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران به اوج خود رسیده است.

اسرائیل مدعی شده است که اطلاعاتی در اختیار آمریکا قرار داده که نشان می‌دهد ایران در حال بررسی استفاده از سلاح‌های شیمیایی است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ارتش آمریکا نیز برای احتمال وقوع حمله‌ای قریب‌الوقوع به ایران، آماده‌باش کامل به خود گرفته و تسلیحات و تجهیزات متعددی را در منطقه مستقر کرده است.

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آمادگی نیروهای نظامی آمریکا برای حمله به ایران

ناوهای جنگی، جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکایی در وضعیت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت صدور دستور مستقیم از سوی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، بتوانند یک کارزار نظامی کوتاه اما شدیدی را آغاز کنند. با این حال، این اطلاعات و ادعاها با تردیدهای جدی در میان برخی از مقامات آمریکایی مواجه شده است. بسیاری از این مقامات معتقدند که اسرائیل در حال انجام یک کارزار فشار سیاسی است تا دولت ترامپ را متقاعد کند که به عملیات رزمی گسترده علیه ایران بازگردد.

این دیدگاه با هشدارهای اخیر درباره آمادگی ایران برای حمله به منافع آمریکا در تضاد است و برخی معتقدند باید چنین تهدیدهایی را جدی گرفت، هرچند که شواهد قطعی و بدون ابهامی ارائه نشده است. از سوی دیگر، این رویدادها در بستر تحولات داخلی اسرائیل و تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای قابل بررسی است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از انتخابات اخیر و عدم دستیابی به یک مسیر روشن برای تشکیل دولت، برای بقای سیاسی خود در حال مبارزه است.

تحلیلگران معتقدند او ممکن است از ایجاد یک وضعیت اضطراری امنیتی به عنوان اهرمی برای وادار کردن رهبران مخالفان به پیوستن به دولت ائتلافی خود استفاده کند. در همین حال، مقامات اسرائیلی در گفتگوهای اخیر با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، تهدید سلاح‌های شیمیایی را فوری‌تر از تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای جلوه داده‌اند.

تناقض بین ادعاهای شیمیایی و آمادگی عملیاتی اسرائیل

این در حالی است که فرماندهی جبهه داخلی ارتش اسرائیل اگرچه رزمایش‌هایی را در سراسر کشور برگزار کرده، اما تمرکز اصلی آن‌ها بر مقابله با سلاح‌های شیمیایی نبوده و دستورالعمل‌های ایمنی مربوط به چنین احتمالی به طور گسترده به مردم یا افسران یادآوری نشده است. این تناقض در عملیات و ادبیات سیاسی، شکاف عمیقی بین ادعاهای رسمی و آمادگی واقعی را نشان می‌دهد.

تاریخچه نادرستی اطلاعات و مقایسه آن با بحران عراق سال ۲۰۰۳ نیز بخش مهمی از بحث فعلی است. بسیاری از ناظران، ادعاهای جدید درباره سلاح‌های شیمیایی ایران را یادآور اطلاعات نادرست درباره تسلیحات کشتار جمعی عراق می‌دانند. همان‌طور که گزارش دولفر در سال ۲۰۰۴ نشان داد، شواهد معتبری از وجود ذخایر فعال شیمیایی در عراق پس از سال ۱۹۹۱ وجود نداشت.

در مورد ایران، مقامات آمریکایی تاکنون مدعی شده‌اند که ایران "احتمالاً" قصد دارد تحقیق و توسعه در زمینه سلاح‌های شیمیایی را ادامه دهد، اما ایران همواره داشتن چنین سلاح‌هایی را رد کرده و آن را بخشی از جنگ روانی اسرائیل و نتانیاهو توصیف کرده است. در سمت دیگر، دیپلمات‌های آمریکایی و کشورهای میانجی در تلاش برای دستیابی به توافقی با ایران هستند تا تنگه هرمز باز شود و برنامه هسته‌ای تهران مدیریت گردد.

شرایط محسن رضایی برای بازگشایی تنگه هرمز

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز پاسخ آمریکا را قانع‌کننده ندانسته و تاکید کرده که تنها در صورت پاسخ کامل به هفت شرط ایران، تنگه هرمز باز خواهد شد. این وضعیت پیچیده نشان می‌دهد که خطر درگیری نظامی همچنان با چالش‌های اطلاعاتی و دیپلماتیک سنگینی همراه است و تصمیم‌گیرندگان با ابهامات زیادی روبرو هستند.