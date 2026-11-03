گزارش نیویورک تایمز از ادعای اسرائیل مبنی بر بررسی ایران برای استفاده از سلاح شیمیایی و واکنش مقامات ایرانی و آمریکایی به این تهدیدات در فضای سیاسی منطقه.

نیویورک‌تایمز در روزنامه‌ی سه‌شنبه، مورخ ۱۲ آبان، با استناد به مقامات آمریکا یی و منطقه‌ای گزارش داد که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار ایالات متحده قرار داده است. این گزارش‌ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در حال بررسی احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه دشمنان خود می‌باشد. این خبر در حالی منتشر شد که تنش‌های دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن به اوج خود رسیده است.

استراتژی فشار دیپلماتیک اسرائیل

بر اساس این گزارش، برخی مقامات آمریکایی این اطلاعات را بخشی از یک کارزار گسترده‌ی فشار از سوی دولت بنیامین نتانیاهو می‌دانند. هدف اصلی این کارزار، متقاعد کردن کاخ سفید به ازسرگیری عملیات گسترده‌ی نظامی علیه حکومت ایران است. اسرائیل تنها به واشنگتن اکتفا نکرده و این اطلاعات را با مقامات کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس نیز در میان گذاشته است. یک مقام منطقه‌ای به نیویورک‌تایمز اعلام کرد که اسرائیل به این کشورها گفته است جمهوری اسلامی می‌کوشد تا سلاح‌های شیمیایی خود را عملیاتی کند.

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با این حال، همان مقام منطقه‌ای تأکید کرد که اسرائیل شواهد محکمی ارائه نداده است. دولت‌های خلیج فارس نیز این ارزیابی‌ها را جدی نگیرنده‌اند. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نیز در صفحه‌ی خود در شبکه اجتماعی ایکس، مورخ ۱۲ آبان، نوشت که پاسخ آمریکا به خواسته‌های حکومت ایران قانع‌کننده نبوده است. او بر لزوم پاسخ کامل و صریح واشنگتن به هفت شرط ایران تأکید کرد.

توسعه فناوری و چالش‌های فنی

در گفت‌وگوهای دو هفته‌ی گذشته، مقامات اسرائیلی با نهادهای اطلاعاتی و سایر مقامات آمریکایی، تهدید سلاح‌های شیمیایی را فوری‌تر از تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای توصیف کرده‌اند. نهادهای اطلاعاتی اسرائیل بر این باورند که ایران با سرعت در حال توسعه‌ی فناوری لازم برای نصب این سلاح‌ها روی موشک است. همچنین احتمال انتقال مخفیانه این تسلیحات به اسرائیل یا کشور دیگری برای انجام حمله وجود دارد.

افراد آگاه از اطلاعات تازه، درباره‌ی زمان لازم برای به‌کارگیری سلاح شیمیایی و میزان اثرگذاری آن دیدگاه‌های متفاوتی دارند. کارشناسان تسلیحاتی و مقامات آمریکایی معتقدند که نصب سلاح شیمیایی روی موشک بالستیک چندان دشوار نیست. چالش اصلی، اطمینان از پخش مؤثر عامل شیمیایی در مقصد است. انتقال مخفیانه بمب از مرز نیز با دشواری‌هایی روبروست و استفاده از پهپاد برای حمل این سلاح‌ها به عنوان یک گزینه‌ی احتمالی دیگر مطرح است.

تاریخچه‌ی ادعاهای غرب و واکنش‌های داخلی

در جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا، درباره‌ی توسعه‌ی سلاح‌های شیمیایی در ایران اختلاف‌نظر چندانی وجود ندارد، اما اینکه رهبران جمهوری اسلامی به استفاده از آن‌ها روی بیاورند، محل بحث جدی است. دانا استرول، مقام ارشد سیاست‌گذاری خاورمیانه‌ی پنتاگون در دولت جو بایدن، گفت که بیش از دو دهه است که ذخیره‌سازی مواد و اجزای مورد نیاز برای ساخت سلاح‌های شیمیایی در ایران شناسایی شده است. با این حال، جمهوری اسلامی هرگز از این سلاح‌ها استفاده نکرده است.

استرول افزود که ممکن است جمهوری اسلامی با احساس تهدید علیه وجود خود، از آستانه‌ی استفاده‌ی مستقیم و تهاجمی از این سلاح‌های غیرمتعارف عبور کرده باشد. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۳ اذعان کرد که در جریان جنگ ایران و عراق توانمندی‌های شیمیایی ایجاد کرده بود، اما اعلام کرد که بعداً آن‌ها را برچیده است. آمریکا در ارزیابی‌های سالانه‌ی خود از احتمال ادامه‌ی تحقیق و توسعه در این زمینه سخن گفته است.

تحولات منطقه‌ای و آینده‌ی مذاکرات

بحث تهدید شیمیایی برای برخی مقامات آمریکایی یادآور اطلاعات نادرست سال ۲۰۰۲ درباره‌ی سلاح‌های کشتارجمعی عراق است. پیشتر مرکز مطالعات راهبردی بگین-سادات دانشگاه بار-ایلان اسرائیل گزارش داده بود که جمهوری اسلامی ممکن است در شرایطی که در ساخت سلاح هسته‌ای ناکام مانده، به دنبال تقویت ظرفیت‌های خود در حوزه‌ی سلاح‌های شیمیایی باشد. ارتش آمریکا نیز همزمان شده است و در هفته‌های اخیر حجم گسترده‌ای از تسلیحات را در منطقه مستقر کرده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در ۱۲ آبان گفت که جمهوری اسلامی پاسخی مقتدرانه و عقلانی به طرف آمریکایی داده است. اکنون توپ در زمین واشنگتن است تا از وقوع جنگ جلوگیری کند. خبرگزاری رویترز نیز ۱۲ آبان به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران و واشنگتن هنوز تا دستیابی به توافق فاصله زیادی دارند. تهران خواسته‌های زیاده‌خواهانه‌ی واشنگتن را نمی‌پذیرد و آغاز مذاکرات هسته‌ای فقط پس از برآورده شدن شروط ایران امکان‌پذیر است.

قطر نیز تلاش‌های میانجی‌گرانه‌ی خود را افزایش داده است. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی قطر، ۱۲ آبان اعلام کرد که واشنگتن و تهران در حال بررسی پیشنهادهای میانجی‌ها هستند. با وجود بازگشت هیات قطری از تهران به دوحه، گفت‌وگوها ادامه دارد. قیمت نفت در ۱۲ آبان حدود ۱.۳ درصد بالا رفت که نشان‌دهنده‌ی نگرانی بازارها از وضعیت منطقه‌ای است.