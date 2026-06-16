جیمز دیوید ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که طبق یادداشت تفاهم، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران از بین خواهد رفته و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و واشنگتن به ایران در این زمینه کمک خواهند کرد.

معاون رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که طبق یادداشت تفاهم ، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران از بین خواهد رفت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و واشنگتن به ایران کمک خواهند کرد تا این ذخایر با خلوص بالا را نابود کنند.

وی همچنین گفت که بازرسان هسته‌ای بر اساس مفاد تفاهم‌نامه پایان جنگ، ناگزیر به ایران بازخواهند گشت. قطری‌ها و پاکستانی‌ها نیز در میانجیگری برای توافق با ایران کمک قابل توجهی کرده‌اند. وی افزود که یادداشت تفاهم هنوز به دلیل جزئیات فنی منتشر نشده و آنچه گزارش شده مربوط به اجرای آن است نه متن خودش. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که اگر ایران به تعهداتش عمل کند، از آن سود خواهد برد





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