وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه‌ای تلویزیونی تأکید کرد که تحت فشار امنیتی در پایگاه نظامی زندگی می‌کند و اجازه نمی‌دهد ایران او را بترساند. او ادعا کرد که فشارهای اقتصادی علیه ایران ادامه خواهد داشت و نفت ایران به فروش نمی‌رسد، در حالی که محبوبیت ترامپ در آمریکا کاهش یافته است.

جان بتسن ، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، در روز جمعه و در طی یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه سی‌ان‌بی‌سی، اظهارات جنجالی و تهاجمی را علیه ایران مطرح کرد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همچنان به دلیل تهدیدها در یک پایگاه نظامی اقامت دارد، با قاطعیت پاسخ داد که بله، این چنین است و اعلام کرد که اجازه نخواهد داد ایرانی‌ها او را بترسانند. بتسن با بیان اینکه زندگی در پایگاه نظامی برای او وضعیت مطلوبی است، بر استمرار حمایت خود از سیاست‌های فشار حداکثری تأکید ورزید.

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انتقادات بتسن از انتشار مشخصات شخصی

او انتقادات شدیدی را نسبت به افشای آدرس و عکس‌های مربوط به خانه شخصی‌اش که پیش‌تر توسط روزنامه وال‌استریت ژورنال منتشر شده بود، وارد کرد و آن را اقدامی مسئولیت‌ناپذیر دانست، اما تصریح نمود که از این موضوع عبور خواهد کرد و تمرکز خود را بر مقابله با ایران حفظ می‌کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه سخنان خود ادعا کرد که تا زمانی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرایط لازم برای پایبندی به توافق‌های مورد نظر واشنگتن را فراهم نکند، ایالات متحده به اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی بر این نهاد ادامه خواهد داد.

او با لحنی تهدیدآمیز گفت: من اجازه نمی‌دهم ایرانی‌ها مرا مرعوب کنند و اگر ایرانی‌ها به دنبال من هستند، این نشانه‌ای از تحت فشار قرار گرفتن خود آن‌هاست. بتسن همچنین مدعی شد که شب گذشته بیشترین میزان نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده است و جهان بدون نفت خام ایران نیز می‌تواند به زندگی عادی خود ادامه دهد.

او با تکرار ادعاهای بی‌اساس مطرح کرد که تولید نفت ایران در کمال بی‌بربریتی به صفر رسیده و هیچ محموله نفتی شناوری در آب‌ها وجود ندارد که کسی بتواند آن را خریداری کند، هرچند این ادعاها با واقعیت‌های بازار انرژی همخوانی ندارد. در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بتسن تلاش کرد تا تصویری از یک اجماع بین‌المللی علیه ایران ترسیم کند و ادعا نمود که واشنگتن، مسکو و پکن در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز به توافق رسیده‌اند.

تأثیر شکست‌های سیاسی بر استراتژی‌های آمریکا

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تحلیلگران سیاسی اشاره می‌کنند پس از شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به دلیل پیامدهای اقتصادی سیاست‌های جنگ‌طلبانه علیه ایران، میزان رضایت عمومی از عملکرد دولت و همچنین محبوبیت شخص دونالد ترامپ به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. این شکست سیاسی نشان‌دهنده ناکارآمدی راهبردهای فشار اقتصادی و تهاجمی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده و نشان می‌دهد که سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه نه تنها به اهداف مورد نظر نیلسیده، بلکه تبعات منفی متعددی را برای داخلی ایالات متحده به همراه داشته است.