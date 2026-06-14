شهباز شریف نخستوزیر پاکستان ادعا کرد که ایالات متحده و ایران بر توقف فوری عملیات نظامی توافق کردهاند و مراسم امضای رسمی در سوئیس برگزار خواهد شد.
به گزارش مشرق، شهباز شریف نخستوزیر پاکستان ادعا کرد که توافقی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به دست آمده است. وی در بیانیهایstated که پس از مذاکرات فشرده، دو طرف بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبههها از جمله لبنان توافق کردهاند.
مراسم امضای رسمی قرار است روز جمعه ۱۹ ژوئن در سوئیس برگزار شود. شهباز شریف از Amerika و ایران برای تعهدشان به راهحل دیپلماتیک تشکر کرد و خiros را از میانجیگری دولت قطر و مشارکت پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری ترکیه استی Kearney کرد. او افزود که میانجیگران جلسات پیش از اجرا را در این هفته تسهیل خواهند کرد. لحظاتی قبل، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز از قریبالوقوع بودن توافق خبر داده بود
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