وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شد که محاصره دریایی جزیره خارک ظرف چند روز مخازن نفت را پر و چاههای نفت ایران را آسیبپذیر خواهد کرد. کارشناسان این ادعا را رد کرده و ظرفیتهای متنوع ذخیرهسازی نفت ایران را یادآور شدند.
وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بسنت ، در اظهاراتی تحریکآمیز و با هدف ایجاد فشار حداکثری بر اقتصاد ایران ، مدعی شد که به دلیل تحریم های دریایی و محاصره احتمالی جزیره خارک ، ظرف چند روز آینده مخازن ذخیرهسازی نفت این جزیره به طور کامل پر شده و چاههای نفت ایران در معرض آسیب جدی قرار خواهند گرفت.
این ادعا که در بستر تنشهای سیاسی و اقتصادی جاری مطرح شده، تلاشی آشکار برای فلج کردن شریانهای اصلی درآمدی کشور و وارد کردن ضربه نهایی به صنعت نفت ایران تلقی میشود. بسنت با این اظهارات، به دنبال القای تصویری از فروپاشی قریبالوقوع صنعت نفت ایران و ایجاد نگرانی در میان فعالان اقتصادی و مردم است.
او مدعی است که محدود کردن تجارت دریایی ایران، به طور مستقیم بر توانایی کشور برای صادرات نفت و کسب درآمد از این طریق تاثیر منفی خواهد گذاشت و در نهایت منجر به بحرانی اقتصادی عمیق خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که ایران همواره تاکید کرده است که با اتکا به توانمندیهای داخلی و استفاده از ظرفیتهای متنوع، قادر به مقابله با تحریمها و حفظ پایداری اقتصادی خود است.
در همین راستا، کارشناسان و فعالان صنعت نفت ایران، ادعاهای وزیر خزانهداری آمریکا را رد کرده و آن را فاقد مبنای فنی و واقعبینانه دانستهاند. عبداله باباخانی، کارشناس ارشد صنعت نفت، در کانال تلگرامی خود به این ادعاها واکنش نشان داده و با ارائه تحلیلهای دقیق، نشان داده است که ظرفیت ذخیرهسازی نفت ایران تنها به مخازن جزیره خارک محدود نمیشود.
او تاکید کرده است که شبکه صنعت نفت از ظرفیتهای متنوعی در نقاط مختلف کشور برخوردار است، از جمله مخازن عملیاتی دیگر، ظرفیت پالایشگاهها و نفتکشهایی که میتوانند به عنوان ذخیرهسازی موقت مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین، ارزیابی کل سیستم صرفاً بر مبنای ظرفیت خارک، تصویری کامل و دقیق ارائه نمیدهد.
باباخانی همچنین به این نکته اشاره کرده است که کاهش تولید از برخی میادین یا محدود شدن ارسال نفت، الزاماً به معنای نابودی چاهها یا از بین رفتن ظرفیت تولید نیست. مدیریت تولید در مخازن نفتی فرآیندی تخصصی است و در بسیاری از موارد میتوان با تنظیم نرخ تولید، برنامهریزی عملیاتی و اقدامات مهندسی، از بروز آسیبهای جدی جلوگیری کرد.
توقف یا کاهش موقت تولید، بسته به نوع میدان، فشار مخزن، ویژگیهای سیال و نحوه بهرهبرداری، آثار متفاوتی دارد و نمیتوان برای همه میادین یک حکم کلی صادر کرد. او در ادامه هشدار داده است که برخی برآوردهای هیجانی که در فضای مجازی درباره نابودی فوری میادین یا خسارتهای غیرقابل بازگشت مطرح میشود، لزوماً با واقعیتهای فنی صنعت نفت همخوانی ندارد و باید با احتیاط به آنها نگریست.
ارزیابی دقیق هر سناریو نیازمند دادههای تخصصی، شرایط عملیاتی روز و نظر کارشناسان فنی همان حوزه است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که اخبار دیگری نیز در رسانهها منتشر شده است، از جمله درخواست لبنان از صلیب سرخ برای نجات دو روزنامهنگار لبنانی، قیمت سکه پارسیان و پیشبینی قیمت طلا و سکه برای روزهای آینده، و همچنین نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت دلار.
این تحولات نشاندهنده پیچیدگی و ناپایداری وضعیت سیاسی و اقتصادی منطقه است و لزوم اتخاذ رویکردی هوشمندانه و واقعبینانه را برای مقابله با چالشهای پیش رو دوچندان میکند. در مجموع، ادعاهای وزیر خزانهداری آمریکا تلاشی برای ایجاد فشار روانی و اقتصادی بر ایران است، اما با توجه به توانمندیهای داخلی و ظرفیتهای متنوع کشور، این ادعاها فاقد پشتوانه قوی هستند و نباید به آنها دامن زد
