ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شهادت دو عضو حزب‌الله در جنوب لبنان شده است. همزمان، گزارش‌هایی از انفجار محله‌های مسکونی در جنوب لبنان توسط نیروهای اسرائیلی منتشر شده است. آتش‌بس ۱۰ روزه همچنان شکننده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در جدیدترین تحولات مربوط به تنش ‌های مرزی در جنوب لبنان ، مدعی شده است که دو عضو حزب‌الله را که به ادعای آن‌ها از خطی که به عنوان «خط زرد» در جنوب لبنان شناخته می‌شود، عبور کرده بودند، به شهادت رسانده است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی با پیشروی و اشغال بخش‌های جدیدی در خاک لبنان، در تلاش برای ایجاد یک منطقه حائل امنیتی است که آن را «خط زرد» نامیده و هدف از آن را مشابه خط زرد ایجاد شده در نوار غزه عنوان می‌کند. این اقدام، نقض آشکار حاکمیت لبنان و تشدید تنش‌ها در منطقه به شمار می‌رود.

گزارش‌های رسیده از خبرنگار شبکه الجزیره حاکی از آن است که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در اقدامی خصمانه، تعدادی از محله‌های مسکونی در شهرهای بنت جبیل، الخیام و شهرک حانین در جنوب لبنان را به طور کامل منفجر کرده‌اند. این انفجارها منجر به تخریب گسترده خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی شده و نگرانی‌های جدی را در مورد سرنوشت غیرنظامیان بی‌گناه در این مناطق برانگیخته است.

این حملات، بار دیگر ماهیت تجاوزکارانه و بی‌توجهی رژیم صهیونیستی به حقوق بشر و قوانین بین‌المللی را به نمایش می‌گذارد. در همین راستا، «ایال زمیر»، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، با ارائه توجیهی برای جنگ‌افروزی در لبنان، هدف از این اقدامات را «دفاع از ساکنان صهیونیست شمال فلسطین اشغالی» عنوان کرده است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از ناظران و تحلیلگران، این جنگ‌افروزی را تلاشی برای انحراف توجه از مشکلات داخلی رژیم صهیونیستی و ایجاد یک فضای تنش‌زا در منطقه می‌دانند. رژیم صهیونیستی از دوم ماه مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) جنگ تجاوزگرانه خود علیه لبنان را آغاز کرد که با پاسخ قاطع و شدید مقاومت لبنان مواجه شد.

نیروهای مقاومت لبنان با انجام حملات دقیق و هدفمند، خسارات سنگینی را به نیروهای رژیم صهیونیستی وارد کرده و آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی از برخی مناطق اشغالی کرده‌اند. این مقاومت، نشان‌دهنده عزم و اراده مردم لبنان برای دفاع از خاک و حاکمیت خود در برابر تجاوزگری است.

پنجشنبه شب گذشته (۲۷ فروردین) همزمان با اعلام آتش‌بس ۱۰ روزه از سوی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا، این آتش‌بس از ساعت ۱۲:۳۰ بامداد جمعه به وقت تهران (۵ بعدازظهر پنجشنبه به وقت شرق آمریکا) به مرحله اجرایی درآمد. با این حال، این آتش‌بس بسیار شکننده بوده و نگرانی‌ها در مورد نقض مکرر آن از سوی رژیم صهیونیستی همچنان وجود دارد.

وضعیت میدانی در جنوب لبنان همچنان متشنج و ناپایدار است و احتمال گسترش درگیری‌ها و تشدید تنش‌ها در منطقه وجود دارد. رژیم صهیونیستی با ادامه اقدامات تحریک‌آمیز و نقض آتش‌بس، به دنبال ایجاد یک بحران جدید در منطقه است. جامعه بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی مسئولیت دارند تا با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی، از نقض آتش‌بس جلوگیری کرده و به حل مسالمت‌آمیز این بحران کمک کنند.

همچنین، ضرورت ارائه کمک‌های فوری و اضطراری به مردم آسیب‌دیده در جنوب لبنان و بازسازی مناطق تخریب‌شده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ادامه این وضعیت، می‌تواند منجر به بروز فاجعه انسانی در منطقه شود و پیامدهای ناگواری را به همراه داشته باشد. لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر را دارد و همواره با استفاده از زور و خشونت، به دنبال تحمیل اراده خود بر کشورهای منطقه بوده است.

مقاومت لبنان، با ایستادگی در برابر این تجاوزگری، نقش مهمی در حفظ امنیت و ثبات منطقه ایفا می‌کند و از گسترش بی‌ثباتی جلوگیری می‌کند. امید است که با تلاش‌های مشترک جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه، صلح و ثبات پایدار در لبنان و سراسر منطقه برقرار شود





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان اسرائیل حزب‌الله آتش‌بس تنش

United States Latest News, United States Headlines