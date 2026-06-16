جی دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای ادعا کرده که ایران با توافق موقت می‌تواند انزوا خود را پایان دهد و تحلیلگران می‌گویند موفقیت ایران در مقابله با تجاوز نظامی، آمریکا را به مذاکره وamuzed کرده است.

در مصاحبه‌ای با شبکه اخبار فاکس‌نیوز، جی دی ونس ، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا ، ادعا کرد که به دنبال بررسی این موضوع است که آیا ایران در پی توافق ، انزوا چند دهه‌ای خود را با رفع تحریم ‌ها و ازسرگیری روابط با غرب معامله می‌کند یا خیر.

وی تأکید کرد که ایران دو مسیر پیش رو دارد: این که مانند یک کشور عادی رفتار کند، به توسعه سلاح هسته‌ای پایان دهد و از گروه‌هایی که آمریکا آنها را تروریستی می‌داند حمایت نکند، یا این که همین مسیر فعلی را ادامه دهد. ونس گفته است که در صورت رفتار مثبت ایران، ایالات متحده برخی تحریم‌ها را برمی‌دارد و به بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی استقبال می‌کند، اما در غیر این صورت، گزینه‌های موجود همچنان حفظ خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین اشاره کرد که به دلیل ادامه توقفت تنگه هرمز و کاهش جریان نفت، آمریکا موقعیت اقتصادی قوی‌تری برای فشار بر ایران دارد و فکر می‌کند ظرف یک یا دو هفته جریان نفت و گاز به طور گسترده ازسرگیری خواهد شد که منجر به کاهش قیمت انرژی برای آمریکایی‌ها می‌شود. این خبر در بحبوحه مذاکرات پس از一个 جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که در اسفند ۱۴۰۴ شروع و پس از ۱۰۸ روز به بن‌بست نظامی برای агgressorها کشیده شد، و در نهایت با میانجیگری پاکستان به توافق آتش‌بس موقت در فروردین ۱۴۰۵ و سپس توافق صلح در خرداد ۱۳۹۵ منجر شد.

بر اساس این توافق، جنگ در تمامی جبهه‌های از جمله لبنان پایان یافته و محاصره دریایی علیه ایران نیز به طور کامل تمام می‌شود





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