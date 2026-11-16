ادعاهای ترامپ درباره اقتصاد و ایران/ تهدید به خبرنگار رادیو فرانسه

دونالد ترامپ با ادعای پیشرویی اقتصاد آمریکا و انتقاد از دولت بایدن برای اختلالات پروازی، به تهدید پهپادها واکنش نشان داد و در مورد پوتین و شی جین‌پینگ توضیحاتی ارائه کرد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا ، در سخنانی صریح و بدون اشاره به شکست‌های انتخاباتی اخیر یا هزینه‌های سنگین اقدامات نظامی، مدعی شد که اقتصاد آمریکا با اختلاف قابل‌توجهی از تمامی کشورهای جهان جلوتر است. وی با تکیه بر این ادعا که دو سال پیش کشورشان بهترین نبوده اما اکنون چنین است، بر جایگاه اقتصادی ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری خود تأکید کرد.

انتقاد از اختلالات پروازی و دولت بایدن

دونالد ترامپ در واکنش به زمین‌گیر شدن ده‌ها هزار پرواز در ایالات متحده، دولت بایدن را مقصر اصلی این بحران معرفی کرد و ادعا نمود که دموکرات‌ها سیستم حمل‌ونقل هوایی را به عقب رانده‌اند. وی مشخصاً اشاره کرد که آنچه در روز جمعه مشاهده شد، ناشی از از کار افتادن تجهیزات بسیار بسیار قدیمی بوده و خود را در قبال توقف پروازها در آن روز بی‌مسئولیت دانست.

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تهدید به خبرنگار رادیو فرانسه

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا از احتمال هدف قرار گرفتن شخصش توسط پهپادهای ایرانی نگران است یا خیر، با لحنی خشن و عصبانی به خبرنگار رادیو فرانسه هشدار داد. وی گفت که نگران وضعیت خبرنگار است زیرا اگر او از پا درآورد، کار خبرنگار نیز تمام خواهد شد و به او توصیه کرد که مراقب باشد.

موضع در قبال شی جین‌پینگ و پوتین

دونالد ترامپ در خصوص روابط با چین، در پاسخ به سوال درباره درخواست از شی جین‌پینگ برای توقف خرید نفت از ایران، اظهار داشت که سوالی را خواهد پرسید اما نیازی به اطلاع‌رسانی به خبرنگاران نیست. وی همچنین در باره اوکراین و ولادیمیر پوتین ادعا کرد که رهبر روسیه کمی عقب‌نشینی کرده و می‌توانست بسیار سرسخت‌تر باشد.

بررسی روابط با کره شمالی و زیرساخت‌ها

رهبر کره شمالی، کیم جونگ اون، می‌تواند در آینده مورد ملاقات این رئیس‌جمهور قرار گیرد که ترامپ آن را اتفاق خوبی دانست. در پاسخ به منتقدان متمرکز بر پروژه‌های ساختمانی، وی با اشاره به کاخ سفید و توصیف آن به عنوان بی‌نقص، بر اولویت‌های ساخت‌وسوی خود دست گذاشت.