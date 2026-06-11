ادعای دونالد ترامپ درباره توافق تاریخی با ایران و لغو حملات نظامی

دونالد ترامپ از لغو حملات برنامهریزی شده علیه ایران خبر داد و مدعی شد که توافقی برای آتشبس و آغاز مذاکرات ۶۰ روزه هستهای حاصل شده است، هرچند خبرگزاریهای رسمی ایران این ادعاها را تکذیب کردهاند.
در تحولی غیرمنتظره و جنجالی، دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد که واشنگتن و تهران به توافقی نزدیک شدهاند که میتواند معادلات سیاسی و نظامی در منطقه خاورمیانه را به کلی تغییر دهد.
ترامپ در این پیام اعلام کرد که به دلیل پیشرفتهای قابل توجه در گفتگوها و تایید پیشنویس یک توافقنامه توسط رهبران جمهوری اسلامی، دستور لغو حملات نظامی برنامهریزی شده علیه ایران را که قرار بود در شامگاه پنجشنبه اجرا شود، صادر کرده است. بر اساس ادعاهای ترامپ، این توافق جدید شامل تمدید آتشبس میان دو طرف، بازگشایی تنگه هرمز برای تردد آزادتر کشتیها و آغاز یک دوره مذاکرات شصت روزه برای حل و فصل مناقشات مربوط به برنامه هستهای ایران است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ترامپ پیش از این نیز در چندین مناسبت به نزدیکی توافق با تهران اشاره کرده بود، اما این بار با جزئیات نظامی و زمانی مشخصتر ظاهر شده است تا نشان دهد که فشارها منجر به نتیجه شده است. در لایههای عمیقتر این گزارشها، نقش میانجیگری کشور قطر به طور برجستهای نمایان است.
بر اساس اطلاعاتی که سه منبع آگاه به خبرگزاری اکسیوس ارائه کردهاند، مذاکرات فشردهای در روز چهارشنبه میان مقامهای ارشد ایرانی و فرستادگان قطری در تهران برگزار شده است. در این گفتگوها، علی الثوادی فرستاده ویژه قطر و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تلاش کردند تا آخرین اختلافات باقیمانده میان تهران و واشنگتن را برطرف کنند.
گفته میشود که طرفهای مذاکرهکننده در نهایت به جمعبندی رسیدند که متنی تهیه شده است که هم برای ایران پذیرفتنی است و هم آمریکا میتواند آن را قبول کند. یکی از محورهای اصلی این توافق احتمالی، سازوکار آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران در بانکهای خارجی است که سالهاست یکی از حیاتیترین مطالبات دولت تهران محسوب میشود. همچنین چارچوب دقیقی برای مذاکرات هستهای در بازه زمانی شصت روزه آتشبس تعریف شده است تا از هرگونه درگیری نظامی احتمالی جلوگیری شود.
ترامپ حتی مدعی شده است که این توافق نه تنها مورد پذیرش آمریکا، بلکه توسط کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، ترکیه، قطر، پاکستان و حتی اسرائیل تایید شده است. با وجود ادعاهای جسورانه دونالد ترامپ، واکنشها در داخل ایران بسیار متفاوت و متناقض بوده است.
در حالی که برخی منابع ادعا کردند مقامهای ایرانی به چند کشور اطلاع دادهاند که مذاکرات به یک توافق اصولی منجر شده است، خبرگزاریهای رسمی و نزدیک به بدنه حکومتی ایران سریعاً این خبرها را تکذیب کردند. خبرگزاری فارس با استناد به یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده اعلام کرد که هیچ متنی برای یادداشت تفاهم اولیه با ایالات متحده تایید نشده است.
به طور مشابه، خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران است، تاکید کرد که تا زمانی که موضوع تفاهم احتمالی رسماً از سوی مقامات ایرانی اعلام نشود، هرگونه خبر منتشر شده از سوی ترامپ را باید در دسته پیامهای تبلیغاتی یا ادعاهای پیشین او قرار داد. این تضاد در روایتها نشان میدهد که حتی در صورت دستیابی به تفاهمات اولیه، تایید نهایی رهبری جمهوری اسلامی برای اجرایی شدن هرگونه توافق ضروری است و تا آن زمان، هیچ چیزی قطعی نیست.
در تحلیل کلی این وضعیت، میتوان دریافت که منطقه بار دیگر وارد دورهای از ابهام و تنشهای دیپلماتیک شده است. کاخ سفید طی ماههای اخیر بارها مدعی شده بود که توافق با ایران در آستانه نهایی شدن است، اما در هر بار، اختلافات جدید یا بنبستهای سیاسی مانع از امضای نهایی شده است. این وضعیت باعث شده است که جامعه جهانی با دیده تردید به ادعاهای ترامپ نگاه کند.
از یک سو، لغو حملات نظامی میتواند نشانهای از یک گشایش واقعی باشد و از سوی دیگر، ممکن است تنها یک تاکتیک سیاسی برای فشار بیشتر بر تهران یا جلب توجه افکار عمومی داخلی در آمریکا باشد. اکنون همه چشمها به تایید رسمی تهران و اعلام زمان و مکان امضای احتمالی این توافق است تا مشخص شود آیا جهان شاهد یک تغییر بنیادین در روابط ایران و آمریکا خواهد بود یا بار دیگر شاهد بازگشت به چرخه تنشها و تهدیدهای متقابل خواهیم بود.
محاصره دریایی که ترامپ بر تداوم آن تا زمان نهایی شدن توافق تاکید کرده، نشان میدهد که فشارها همچنان ادامه دارد و دیپلماسی در این پرونده همواره با تهدید به استفاده از قدرت نظامی گره خورده است
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