دونالد ترامپ مدعی شد اگر جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نمی‌گرفت، اسرائیل و خاورمیانه وجود نداشتند و این اقدام را پیشگیری از بحران می‌داند.

دونالد ترامپ در پیامی کوتاه در شبکه اجتماعی تروت سوشال مدعی شد که اقدامات او مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده است. او تأکید کرد که اگر این مانع‌تراشی‌ها را انجام نمی‌داد، اسرائیل و سراسر خاورمیانه امروز وجود نداشتند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که دولت آمریکا همواره پیشگیری از هسته‌ای شدن ایران را اولویت امنیتی خود می‌داند.

نقش محوری ترامپ در امنیت منطقه‌ای

رییس جمهوری آمریکا بارها تأکید کرده است که اجازه نخواهد داد حکومت ایران به تسلیحات هسته‌ای دست یابد. او این مسئله را یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی و امنیت ملی دولت خود معرفی کرده است. ترامپ باور دارد که حضور او در رأس قدرت، ضامن بقای اسرائیل و ثبات نسبی در خاورمیانه بوده است. او معتقد است بدون مداخلات مستقیم و شدید آمریکا در این منطقه، توازن قوا به نفع جمهوری اسلامی تغییر می‌کرد.

Also read تحول چهره پس از ترک الکل: بازسازی پوست و سلامت در ۳ ماه

پس‌زمینه ادعاهای نظامی و عملیات اخیر

این اظهارات در ادامه مواضع اخیر دونالد ترامپ درباره نتایج عملیات نظامی "خشم حماسی" علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. دولت آمریکا اعلام کرده است که این عملیات توانایی‌های نظامی و هسته‌ای ایران را به شدت تضعیف کرده است. مقامات آمریکایی مدعی هستند که فشارهای اعمال شده تاکنون کافی نبوده و ادامه آن برای جلوگیری از بازسازی توانایی‌های تهدیدکننده ضروری است.

تداوم فشارهای اقتصادی و نظامی بر تهران

مقام‌های ارشد در دولت ایالات متحده تأکید کرده‌اند که فشارهای اقتصادی و نظامی علیه جمهوری اسلامی با هدف جلوگیری از بازسازی توانایی‌های تهدیدکننده امنیت ایالات متحده و متحدانش ادامه خواهد یافت. این رویکرد نشان می‌دهد که واشنگتن قصد ندارد با وجود تضعیف ظاهری توانایی‌های ایران، دست از نظارت و فشار بردارد. آنها معتقدند که هرگونه ضعف در این مسیر می‌تواند منجر به بحران بزرگتر شود.

پیامدهای ادعای عدم وجود خاورمیانه

ادعای رییس جمهوری آمریکا مبنی بر نبودن اسرائیل و خاورمیانه در صورت عدم مداخله او، حاکی از دیدگاهی است که در آن آمریکا را کمالی‌گرای منطقه می‌داند. این بیانیه سعی دارد پیامی قاطع به مخالفان و رقبای منطقه‌ای بفرستد که بدون حمایت و حضور فعال واشنگتن، ساختار سیاسی و امنیتی موجود به کلی دگرگون خواهد شد. این لحن تند نشان‌دهنده استمرار تاکتیک‌های دیپلماتیک و تبلیغاتی دولت ترامپ در قبال ایران است.