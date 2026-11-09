دونالد ترامپ در مصاحبه با سی‌اس‌اس‌پیون ادعا کرد ایران مایل به توافق است. او تهدید به حمله به سایت کوه کلنگ را تکرار کرد و پیروزی خود در ونزوئلا را یادآور شد. جزئیات بیشتر را بخوانید.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در جدیدترین اظهارنظرهای خود به شبکه تلویزیونی سی‌اس‌اس‌پیون ، بار دیگر بر این باور اصرار ورزید که جمهوری ایران مایل به دستیابی به توافق است، هرچند این تمایل خود را به صورت عمومی اعلام نمی‌کند. این ادعا در حالی مطرح شد که ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی با مجری این شبکه در دوشنبه شب به وقت محلی، با تکیه بر ادعاهای پیروزی‌های نظامی پیشین، وضعیت فعلی منطقه را تفسیر کرد. او ضمن تمجید از حملات اخیر، تأکید کرد که پیام‌رسانان ایران ی تلاش می‌کنند تا پیام‌ها را به نفع خود جهت‌دهی کنند.

ادعای پیروزی نظامی و تاریخچه هسته‌ای

ترامپ در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تکرار ادعاهای همیشگی خود درباره پیروزی آمریکا در میدان نبرد، اظهار داشت که ایالات متحده در ونزوئلا پیروز شده و همین پیروزی را در قبال ایران نیز کسب کرده است. او مدعی شد که برنامه هسته‌ای ایران بیش از یک سال پیش توسط بمب‌افکن‌های بی-۲ هدف قرار گرفت و نابود شد. رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوال مجری مبنی بر مدت زمان احتمالی ادامه درگیری‌ها، بیان کرد که می‌تواند این روند را در یک دوره کوتاه و نه طولانی به پایان برساند. او افزود که نگرانی اصلی بازسازی مجدد برنامه هسته‌ای توسط ایران بود و به همین دلیل از توقف عملیات خودداری کرد.

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تهدید به حمله به سایت کوه کلنگ

یکی از بخش‌های جنجالی این مصاحبه، اشاره مستقیم ترامپ به سایت هسته‌ای کوه کلنگ بود. رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرد که اگر تهران اقدام خاصی انجام دهد، ممکن است مجبور به هدف قرار دادن این سایت شود. او تأکید کرد که این سایت را از آسمان به شدت زیر نظر دارند و در حال حاضر چنین اقدامی دیده نمی‌شود. ترامپ همچنین با اشاره به اینکه صدها هزار تن سنگ روی گردوغبار هسته‌ای در سه سایت قرار گرفته است، سعی کرد نشان دهد که توانایی ایران برای بازسازی سریع برنامه‌های خود از بین رفته است.

نقش واسطه‌ها و کشورهای منطقه

در خصوص مکانیسم‌های دیپلماتیک احتمالی، ترامپ گفت که با کشورهای همسایه نظیر قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و کویت صحبت می‌کند. او یادآوری کرد که نخست‌وزیر قطر روز دوشنبه در دفتر بیضی حضور داشته است. رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد که این کشورهای منطقه ترجیح می‌دهند وضعیت به همین شکل باقی بماند و از وقوع حملات جدید جلوگیری کنند. وی همچنین اشاره کرد که دلیل سرعت عمل او در تصمیم‌گیری‌ها، همین گفت‌وگوها با رهبران منطقه‌ای است که تمایل به ثبات دارند.

نقد برجام و اقدامات پیشین

ترامپ در توجیه سیاست‌های خود بار دیگر با لحنی تند به برجام حمله کرد و آن را توافق فاجعه‌بار اوباما نامید. او مدعی شد که اگر از آن توافق خارج نشده بود، اجازه می‌داد ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای حرکت کند. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین به ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اشاره کرد و این اقدام را یکی از عوامل کلیدی برای ایجاد موقعیت برتر آمریکا در حال حاضر دانست. او معتقد است که این اقدامات راه را برای پیروزی‌های آتی هموار کرده است.

وضعیت ذخایر نظامی و آینده توافق

با وجود ادعاهای پرمغز درباره پیروزی‌ها، گزارش‌ها حاکی از آن است که کاخ سفید و پنتاگون با کمبود مهمات روبرو هستند. ترامپ با وجود این چالش‌ها، بر این باور است که می‌تواند تصمیمات سرنوشت‌سازی را به سرعت اتخاذ کند. او بار دیگر تکرار کرد که ایران خواهان توافق است و امیدوار است این روند به سرعت به ثمر بنشیند. واکنش‌های مختلف داخلی در ایران و اخبار مربوط به تعطیلی مدارس و نوسانات طلا در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵، نشان‌دهنده فضای حساس منطقه‌ای است که این اظهارنظرها در آن انجام شده است.