ادعای نتانیاهو درباره تغییر چهره خاورمیانه و صلح با لبنان

نخست وزیر اسرائیل مدعی شد که در حال تغییر چهره خاورمیانه و دستیابی به صلح تاریخی با لبنان است. ترامپ نیز از دیدار با مقامات اسرائیلی و لبنانی در کاخ سفید خبر داد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو ، در اظهاراتی که روز جمعه، چهارم اردیبهشت ماه، از طریق یک پیام ویدئویی منتشر شد، مدعی شد که تلآویو در حال تحقق وعدههای خود مبنی بر تغییر چشمانداز منطقه غرب آسیا و برقراری صلح تاریخی با لبنان است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در مرزهای شمالی سرزمینهای اشغالی با لبنان همچنان بالا است و حزبالله لبنان به طور مداوم در واکنش به تجاوزات رژیم صهیونیستی، مواضع و پایگاههای نظامی آن را هدف قرار میدهد. نتانیاهو در این پیام ویدئویی، با تکرار مواضع خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد که این کشور عامل اصلی بیثباتی در منطقه است و با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، در این خصوص گفتگوهای بسیار خوبی داشته است.
او همچنین از اعمال فشار شدید اقتصادی و نظامی از سوی آمریکا بر ایران خبر داد. این ادعاها در حالی مطرح میشود که سیاستهای تهاجمی و مداخلهجویانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه، عامل اصلی بروز بحرانها و ناآرامیها در غرب آسیا محسوب میشود. نتانیاهو در ادامه سخنان خود، به موضوع لبنان اشاره کرد و گفت که فرایندی را برای دستیابی به صلح تاریخی با این کشور آغاز کردهاند.
او با این حال، حزبالله لبنان را متهم کرد که تلاش میکند این فرایند صلح را خراب کند و تاکید کرد که تلآویو با آزادی عمل کامل در برابر هرگونه تهدیدی اقدام خواهد کرد و مصمم است امنیت را به مناطق شمالی سرزمینهای اشغالی بازگرداند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که حزبالله لبنان همواره تاکید کرده است که هدف اصلی آن، دفاع از لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و حفظ استقلال و حاکمیت این کشور است.
در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال، از برگزاری یک دیدار و گفتگو با مقامات ارشد آمریکایی، لبنانی و اسرائیلی در کاخ سفید خبر داد. ترامپ این جلسه را «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت که ایالات متحده قصد دارد با لبنان همکاری کند تا به این کشور در محافظت از خود در برابر حزبالله کمک کند.
این اظهارات نشاندهنده تلاشهای آمریکا برای تثبیت نفوذ خود در لبنان و مقابله با نفوذ رو به رشد حزبالله در این کشور است. ترامپ همچنین از تمدید آتشبس بین اسرائیل و لبنان به مدت سه هفته خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک میزبان نتانیاهو و جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در کاخ سفید باشد.
این تمدید آتشبس در حالی صورت میگیرد که همچنان هیچ پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات صلح بین اسرائیل و لبنان حاصل نشده است و طرفین همچنان بر مواضع خود پافشاری میکنند. ناظران سیاسی معتقدند که تمدید آتشبس بیشتر یک اقدام سیاسی برای کاهش تنشها و ایجاد فضای مناسب برای ادامه مذاکرات است و هیچ تضمینی برای دستیابی به یک صلح پایدار بین دو طرف وجود ندارد.
همچنین، نقش آمریکا در این مذاکرات به عنوان یک میانجی بیطرف مورد تردید است، زیرا این کشور همواره از رژیم صهیونیستی حمایت کرده و در سیاستهای منطقهای خود، منافع این رژیم را در اولویت قرار داده است. به طور کلی، اظهارات نتانیاهو و ترامپ نشاندهنده ادامه تلاشهای رژیم صهیونیستی و آمریکا برای تغییر معادلات قدرت در منطقه غرب آسیا و تحمیل خواستههای خود به کشورهای این منطقه است.
این تلاشها با مقاومت کشورهای منطقه، به ویژه جمهوری اسلامی ایران و حزبالله لبنان، مواجه شده است. جمهوری اسلامی ایران همواره از مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین حمایت کرده است و معتقد است که تنها راه حل بحران در منطقه، پایان اشغال فلسطین و برقراری حقوق قانونی مردم فلسطین است. حزبالله لبنان نیز به عنوان یک نیروی بازدارنده در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی، نقش مهمی در حفظ امنیت و استقلال لبنان ایفا کرده است.
با توجه به شرایط کنونی، دستیابی به صلح پایدار در منطقه نیازمند تغییر رویکرد رژیم صهیونیستی و آمریکا و احترام به حقوق و منافع کشورهای منطقه است. همچنین، نقشآفرینی سازنده و بیطرفانه کشورهای منطقهای و بینالمللی در حل بحرانها و اختلافات ضروری است. در غیر این صورت، ادامه تنشها و درگیریها در منطقه، پیامدهای ناگواری را برای همه طرفها به دنبال خواهد داشت.
این وضعیت پیچیده و حساس، نیازمند دیپلماسی فعال و تلاشهای مستمر برای ایجاد فضای اعتماد و همکاری بین کشورهای منطقه است
