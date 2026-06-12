ادعای آمریکا مبنی بر سرنگونی دو پهپاد ایرانی در تنگه هرمز

شبکه فاکس نیوز با استناد به یک مقام ارشد پنتاگون گزارش داده که نیروهای آمریکایی دو پهپاد تهاجمی ایرانی را در تنگه هرمز تخریب کرده‌اند. مقام پنتاگون ادعا کرد این اقدام در پاسخ به تلاش ایران برای هدف‌گیری کشتی‌های تجاری بوده است. همزمان رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد به توافقی با ایران پایان جنگ دست یافته و اسناد نهایی در روزهای آینده امضا خواهد شد.

مقامات آمریکا یی ادعای سرنگونی دو پهپاد ایران ی در تنگه هرمز را مطرح کرده‌اند. شبکه فاکس نیوز در ساعت پنجشنبه شب به وقت محلی با استناد به یک مقام ارشد پنتاگون گزارش داد که نیروهای آمریکا یی دو پهپاد تهاجمی یک‌طرفه ایران ی را در پاسخ به تلاش ایران برای هدف‌گیری کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز تخریب کرده‌اند.

این مقام پنتاگون بیان کرد به نظر می‌رسد ایران در همان شب اقدام به هدف‌گیری کشتی‌های عبوری کرده و نیروهای آمریکایی در پاسخ، پهپادها را منحل کرده‌اند. ادعا شده که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز پس از این اقدام نیز ادامه یافته است.

این درحالی است که در همان روز، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در دو مجموعه جداگانه با خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد که به توافقی با ایران Regarding جنگ دست یافته‌اند و قرار است اسناد نهایی طی چند روز آینده در اروپا امضا شود. ترامپ همچنین مدعی شد که ایالات متحده امروز به جنگ با ایران پایان داده است. این ادعاها با توجه به حساسیت‌های منطقه‌ای و سابقه درگیری‌های قبلی در آب‌های خلیج فارس، توجه订购تری را به خود جلب کرده‌اند





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