ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ادعای توقیف یک نفتکش خالی در خلیج فارس را مطرح کرد اما در همان حال رئیسجمهور ترامپ درباره پیشرفت توافق با ایران و لغو محاصره دریایی سخن گفته است. این متن جزئیات ادعاهای نظامی و تحولات سیاسی اخیر را بررسی میکند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام ادعا کرد که نفتکش ی خالی از محموله در خلیج فارس با هدف رسیدن به یکی از بنادر ایران ، با استفاده از زور و شلیک موشک توسط نیروهای آمریکایی از کار افتاده است.
این نفتکش با پرچم بوتسوانا و نام لکسی، در حال حرکت از آبهای بینالمللی به سمت جزیره خارک بود. سنتکام تأکید کرد که خدمه کُشتی چندین بار از دستورات نیروهای آمریکایی سر باز زده و پس از هشدارهای مکرر، یک هواگرد آمریکایی با شلیک موشک هلفایر موتورخانه این کشتی را هدف قرار داده و آن را غیرفعال کرده است.
این میآید در حالی که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با تکرار ادعاهای درباره توافق احتمالی با ایران، وعده لغو محاصره دریایی را داده بود. ترامپ در تاریخهای مختلف از ۲۴ فروردین تا ۱ ژوئن ۲۰۲۶ ادعا کرد که توافقی میان واشنگتن و تهران تنظیم شده، جزئیات آن در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد و که کشتیهای متوقف شده در تنگه هرمز قادر به بازگشت به خانه خواهند بود.
با این حال، سنتکام اعلام کرد که از آغاز اجرای محاصره دریایی در ۱۳ آوریل، نیروهای آمریکایی شش کشتی تجاری را از کار انداختهاند و مسیر ۱۲۲ کشتی دیگر را تغییر دادهاند. در بخش دیگری خبر، از تأیید سنتکام درباره حملات ایران به پایگاههای آمریکا و شلیک پنج موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین خبر داده شده است. همچنین قیمتهای روز سکه و طلا و برنامههای آموزشوپرورش برای امتحانات نهایی به همراه ویدیوهای مرتبق در ادامه هوceral شده است
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