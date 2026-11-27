عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی، آمادگی خود را برای مداخله در بازار ارز اعلام کرد. این در حالی است که قیمت دلار به ۲۹۳ هزار تومان رسید.

عبدالناصر همتی ، رئیس کل بانک مرکزی ایران ، روز جمعه ششم آذرماه در یادداشتی خطاب به مردم، کاهش درآمدهای نفتی و دشواری انتقال منابع ارزی کشور را انکار نکرد و اعلام کرد که این نهاد برای مداخله در بازار ارز آماده است. او در این بیانیه، تحریم‌های گسترده، محاصرهٔ نظامی، افزایش هزینه‌های تجارت و فشار بر درآمدهای دولت را از عوامل اصلی مؤثر بر افزایش قیمت ارز و کالاها در ایران دانست. با این حال، همتی تأکید کرد که ذخایر کافی اسکناس ارزی در اختیار دارند تا بتوانند به‌طور مؤثر در بازار عمل کنند.

سابقه مداخله‌های بانکی و وعده‌های تکراری

این نخستین بار نیست که رئیس کل بانک مرکزی ایران از کافی بودن منابع ارزی و آمادگی برای مداخله در بازار سخن می‌گوید. عبدالناصر همتی روز ۱۰ شهریور، زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد ایران در آستانهٔ عبور از ۲۲۰ هزار تومان بود، اعلام کرد که بانک مرکزی آماده است برای مهار بازار تا دو میلیارد دلار ارز عرضه کند. همچنین او روز اول آبان ادعا کرده بود که ذخایر ارزی ایران برای تأمین واردات کشور تا پایان دورهٔ ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، یعنی اوایل بهمن ۱۴۰۷، کافی است.

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قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در زمان طرح آن اظهارات حدود ۲۷۳ هزار تومان بود. بهای دلار پس از نوسان‌های آن مقطع، برای چند هفته در محدودهٔ ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان باقی ماند. قیمت دلار که تا روز یکشنبه اول آذر در محدودهٔ ۲۶۸ هزار تومان بود، از روز دوشنبه بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و روز پنجشنبه به ۲۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. قیمت دلار روز جمعه نیز در همین محدوده باقی مانده است.

تأثیر تحریم‌های آمریکا بر شبکه‌های مالی

موج تازهٔ افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران در روزهای اخیر با اعلام دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا علیه شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی مقارن بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه دوم آذر از شناسایی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار تراکنش مالی مرتبط با ایران از طریق شبکهٔ موسوم به "بانکداری سایه" خبر داد و شماری از صرافی‌ها، شرکت‌ها و افراد مرتبط با این شبکه را تحریم کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، شبکهٔ بانکی غیررسمی ایران را آخرین مسیر ارتباط مالی جمهوری اسلامی با اقتصاد جهانی توصیف کرد. او همچنین روز چهارشنبه چهارم آذر اعلام کرد که جمهوری اسلامی از زمان آغاز عملیات "انزوای اقتصادی" آمریکا علیه حکومت ایران موفق به بارگیری حتی یک نفتکش نشده و دیگر هیچ محمولهٔ نفتی روی دریا برای فروش ندارد. داده‌های پیشین شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نیز حاکی از آن بود که در ماه سپتامبر هیچ موردی از بارگیری نفت خام در بنادر ایران ثبت نشده است.

نتایج مذاکرات و فشارهای دیپلماتیک

وزارت خزانه‌داری آمریکا از دوم شهریور امسال عملیات "انزوای اقتصادی" علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده است که هدف اعلام‌شدهٔ آن قطع مسیرهای تأمین مالی حکومت ایران، از جمله درآمدهای نفتی و راه‌های دور زدن تحریم‌ها است. این عملیات علاوه بر محاصرهٔ دریایی بنادر ایران است که دور دوم آن از ۲۳ تیرماه امسال آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ارتش آمریکا هفتهٔ گذشته نیز دامنهٔ اجرای این محاصره را به کشتی‌هایی گسترش داد که محموله‌های بارگیری‌شده در بنادر ایران را از کشتی‌های دیگر تحویل می‌گیرند.

تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران در شرایطی ادامه دارد که تلاش‌های دیپلماتیک ماه‌های اخیر با میانجیگری قطر و پاکستان برای احیای مذاکرات تهران و واشینگتن هنوز به نتیجه نرسیده است. آمریکا خواهان آن است که ایران با بازگشت به مذاکرات، در زمینهٔ برنامهٔ هسته‌ای خود امتیاز بدهد و به‌ویژه تکلیف ذخایر اورانیوم غنی‌شدهٔ این کشور روشن شود. در مقابل، تهران اصرار دارد که واشینگتن ابتدا به محاصرهٔ دریایی پایان دهد، دارایی‌های مسدودشدهٔ ایران را آزاد کند و امکان صادرات نفت را فراهم سازد.

انتقاد از سیاست‌های داخلی و آمار تورم

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه پنجم آذر بار دیگر دربارهٔ دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرد و حتی تهدید کرد که در صورت ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران، تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ‌گزلا نیز هدف حمله قرار خواهد گرفت. رئیس کل بانک مرکزی ایران در بخش دیگری از یادداشت خود با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های داخلی برای مهار تورم، از فشار بر منابع بانک مرکزی و شبکهٔ بانکی انتقاد کرد.

عبدالناصر همتی نوشت: "هیچ نهاد و دستگاهی نباید هزینهٔ تصمیم‌های خود را به بانک مرکزی و در نهایت به قدرت خرید مردم منتقل کند." او همچنین تأکید کرد که نسبت دادن همهٔ مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها نمی‌تواند جایگزین اصلاح سیاست‌های داخلی شود. همتی انضباط بودجه‌ای، کنترل رشد نقدینگی، رفع مشکلات ساختاری شبکهٔ بانکی، رفع کمبود انرژی و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری را از الزامات مهار پایدار تورم دانست.

اقتصاد ایران علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی و سقوط ارزش پول ملی، با تورم شدید، کمبود منابع مالی دولت و مشکلات تأمین انرژی، به‌ویژه در پی آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های کشور، روبه‌رو است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۸۸.۷ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. بانک مرکزی ایران تاکنون آمار جامعی از میزان ذخایر ارزی قابل دسترس کشور منتشر نکرده است. آقای همتی پیش‌تر گفته بود که در شرایط "جنگ اقتصادی" امکان اعلام همهٔ اطلاعات مربوط به منابع ارزی وجود ندارد.