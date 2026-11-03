ادعای مدیرعامل استقلال خوزستان درباره تماس شبانه مهدی تارتار با بازیکنان

بهنام ابوالقاسم‌پور، مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان، در برنامه تلویزیونی ادعا کرد که مهدی تارتار پیش از مسابقه با تیمش با بازیکنان استقلال خوزستان تماس گرفته است.

بهنام ابوالقاسم‌پور ، مدیرعامل باشگاه فوتبال استقلال خوزستان ، در جریان حضور خود در یک برنامه تلویزیونی، انتقادات تند و آشکاری را علیه مهدی تارتار ، سرمربی تیم رقیب مطرح کرد. او مدعی شد که این مربی در آستانه برگزاری دیدار میان دو تیم، اقدام به برقراری تماس تلفنی مستقیم با یکی از بازیکنان کلیدی استقلال خوزستان نموده است.

جزئیات تماس شبانه و ادعاهای ابوالقاسم‌پور

ابوالقاسم‌پور با بیان اینکه مهدی تارتار دوست صمیمی اوست، اما سوال اساسی این است که چه حقی برای زنگ زدن شبانه به بازیکنانش دارد، اظهار داشت که این نوع رفتارها شایسته فضای حرفه‌ای ورزش نیست. او اشاره کرد که این تماس تنها به یک مورد محدود نبوده و گفته می‌شود مربیان رقیب شب‌های متمادی با بازیکنان استقلال خوزستان تماس می‌گیرند و وعده جذب آن‌ها را می‌دهند.

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مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان افزود که پس از این وعده‌ها، در روزهای بعد اعلام می‌شود که دیگر نیازی به این بازیکنان نیست. او این چرخه رفتاری را فاقد مردانگی دانست و خواستار ایستادگی و مبارزه شفاف در محیط فوتبال شد. این ادعاها نشان‌دهنده تنش عمیق میان مدیریت باشگاه استقلال خوزستان و کادر فنی تیم مقابل است.

نقش تیوی بیفوما و ماجرای محمدمهدی احمدی

یکی از محورهای اصلی صحبت‌های ابوالقاسم‌پور، پرونده انتقالی تیوی بیفوما بود که پیش‌تر نیز منجر به اختلاف مالی بین استقلال خوزستان و پرسپولیس شده بود. او در ادامه به ماجرای محمدمهدی احمدی اشاره کرد و گفت که همین فصل، مدیر برنامه‌های این بازیکن از اتریش سفر کرده و به وی پیشنهاد داده است که اگر بازیکن را تحویل دهد، مهدی تارتار او را می‌خواهد.

ابوالقاسم‌پور تأکید کرد که این درخواست‌های غیرمستقیم و تلاش برای جذب بازیکنان تحت پوشش مذاکرات پنهان، باعث ناراحتی شدید مدیریت باشگاه شده است. او بارها پرسیده است که چرا باید شب‌ها به بازیکنان زنگ زد و سپس نظر تغییر داد. این موضوع نشان‌دهنده نگرانی جدی از دخالت‌های خارج از چارچوب در فرآیند نقل‌وانتقالات است.

برخورد فیزیکی و انتقادات فرهنگی به رقیبان

مدیرعامل استقلال خوزستان همچنین به اتفاقات پس از پایان یکی از مسابقات اشاره کرد و مدعی شد که بازیکن مورد نظرش بلافاصله پس از سوت پایان، هدف برخورد فیزیکی قرار گرفته است. او با لحنی تند این رخداد را لجن‌بازی خواند و از عملکرد داوران و مسئولان نظارتی انتقاد کرد. این ادعاها حاکی از وجود تنش‌های فیزیکی و اخلاقی در میدان‌های بازی است.

در پایان سخنان خود، ابوالقاسم‌پور خطاب به طرف مقابل گفت که باید به جای آزاد کردن زندانیان یا ورود به حاشیه‌های غیرحرفه‌ای، کار فرهنگی انجام دهند و باشگاه خود را ساماندهی کنند. این هشدارهای تند نشان‌دهنده اوجگیری اختلافات کلامی میان مدیران باشگاه‌های بزرگ فوتبال ایران است که می‌تواند بر روند رقابت‌های لیگ تأثیر بگذارد.