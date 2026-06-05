یک مقام آمریکایی به الجزیره گفت که تنگه هرمز باز است اما تصمیم عبور با شرکتهاست. او ادعا کرد از زمان آتشبس هزار کشتی عبور کردهاند. ترامپ از توافق با ایران در هفته آینده خبر داد.
یک مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که مسیر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز همچنان باز و قابل استفاده است اما تصمیم نهایی برای عبور از این آبراه بر عهده شرکتها و کشتیهای تجاری خواهد بود.
این مقام آمریکایی مدعی شد که از زمان اجرایی شدن آتشبس با ایران در ۸ آوریل گذشته، حدود یک هزار کشتی از تنگه هرمز عبور کردهاند و این نشاندهنده ثبات نسبی در این منطقه است. وی افزود که نیروهای آمریکایی در منطقه حضور دارند و بر امنیت کشتیرانی نظارت میکنند اما دخالتی در تصمیمگیری شرکتها ندارند.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ نیز در تاریخ ۲۳ می ۲۰۲۶ برابر با دوم خرداد ۱۴۰۵ ادعا کرده بود که یک توافق میان ایالات متحده و ایران تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن است. او گفت که جنبهها و جزئیات نهایی توافق در دست بررسی است و بهزودی اعلام خواهد شد.
ترامپ در ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ برابر با اول ژوئن ۲۰۲۶ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ای بی سی نیوز بار دیگر ادعا کرد که فکر میکند طی هفته آینده با ایران برای تمدید آتشبس و بازگشایی کامل تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر ایران هرگونه مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده بود و مقامات ایرانی تأکید داشتند که هرگونه توافقی باید منافع ملی و امنیت منطقه را تضمین کند.
کارشناسان بینالمللی نسبت به ادعاهای مکرر ترامپ در مورد توافق با ایران ابراز تردید کرده و معتقدند که این اظهارات بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا واقعیت. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین آبراههای جهان، روزانه حدود ۲۰ درصد از نفت جهان را حمل میکند و هرگونه تنش در این منطقه تأثیر مستقیم بر بازارهای انرژی و اقتصاد جهانی دارد.
از سوی دیگر، بسیاری از شرکتهای کشتیرانی با توجه به سابقه تنشها و تهدیدهای امنیتی، ترجیح میدهند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند که هزینه بیشتری دارد. جامعه بینالملل منتظر تحولات جدید در روابط ایران و آمریکا و تأثیر آن بر ثبات منطقه و تجارت جهانی است
تنگه هرمز آتشبس ایران و آمریکا ترامپ کشتیرانی خاورمیانه