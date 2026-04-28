ادعای سنتکام درباره رهگیری نفتکش و محکومیت ایران

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی رهگیری نفتکش ام تی استریم توسط ناوشکن رافائل پرالتا در ادامه محاصره بنادر ایران شد. این اقدام با محکومیت شدید وزارت امور خارجه و هشدار تلافی‌جویانه قرارگاه خاتم‌الانبیا مواجه شده است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده ( سنتکام ) امروز در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، ادعایی را مطرح کرد مبنی بر اینکه ناوشکن موشک‌انداز رافائل پرالتا ، در راستای ادامه سیاست محاصره بنادر جنوبی جمهوری اسلامی ایران ، از رسیدن نفتکش ام تی استریم به مقصد مورد نظرش جلوگیری کرده است.

بر اساس این ادعا، این ناوشکن در تاریخ ۲۶ آوریل (معادل ۶ اردیبهشت ماه) و پیش از رسیدن نفتکش استریم به یکی از بنادر ایران، اقدام به رهگیری آن نموده است. این اقدام، تداوم‌بخش رویکرد تحریک‌آمیز سنتکام در دریای عمان و خلیج فارس محسوب می‌شود. پیش از این نیز، سنتکام مدعی شده بود که ناوشکن رافائل پرالتا، چهار روز قبل، یک کشتی با پرچم ایران را در حین انجام ماموریت، مورد رهگیری قرار داده است.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شوند که نیروی دریایی آمریکا، در توجیه این اقدامات که به وضوح مصداق دزدی دریایی محسوب می‌شود، ادعا کرده که کشتی مورد نظر را در حال حرکت به سمت یک بندر در ایران، تحت نظر داشته و سپس ناوشکن رافائل پرالتا دستور توقف آن را صادر کرده است. این توجیهات، فاقد هرگونه مبنای حقوقی و بین‌المللی بوده و نقض آشکار قوانین دریایی محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران به شدت این اقدامات را محکوم کرده و آن را تلاشی برای ایجاد ناامنی در منطقه و فشار بر اقتصاد کشور می‌داند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، اقدام غیرقانونی و وحشیانه ارتش تروریستی آمریکا در حمله به کشتی‌های تجاری ایرانی را به شدیدترین وجه محکوم کرده و خواستار پاسخگویی بین‌المللی در برابر این نقض آشکار قوانین بین‌المللی شده است.

این بیانیه، همچنین بر حق جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود تاکید کرده است. سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) نیز در این خصوص، با هشدار به آمریکا، اعلام کرده که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دزدی دریایی و اقدامات مسلحانه ارتش آمریکا را به زودی با پاسخ قاطع مواجه خواهند کرد و تلافی‌های لازم را انجام خواهند داد. این هشدار، نشان‌دهنده عزم جدی ایران برای مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز به حریم آبی خود است.

در همین راستا، معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران آماده است تا تجربیات ارزشمند خود در شکست توطئه‌های آمریکا را در اختیار اعضای سازمان همکاری شانگهای قرار دهد. این پیشنهاد، نشان‌دهنده تمایل ایران برای همکاری با کشورهای همسو در جهت تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و مقابله با سیاست‌های یکجانبه و مداخله‌جویانه آمریکا است. همزمان با این تحولات، گزارش‌هایی از تلاش‌های مصر برای رایزنی و کاهش تنش در منطقه منتشر شده است.

مصر در حال انجام تماس‌هایی با کشورهای عربستان سعودی، بحرین، قطر، پاکستان و ترکیه است و ایران نیز محور این گفتگوها قرار دارد. این تلاش‌ها، نشان‌دهنده نگرانی‌های منطقه‌ای از افزایش تنش‌ها و ضرورت یافتن راه حل‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات است. در داخل کشور نیز، بازار ارز و طلا تحت تاثیر این تحولات قرار گرفته است.

قیمت دلار امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، با روند صعودی پلکانی مواجه بوده و قیمت طلا ۱۸ عیار نیز در روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، افزایش یافته است. قیمت یورو و نقره نیز در همین روزها، افزایش را تجربه کرده‌اند. قیمت سکه پارسیان نیز با نوساناتی همراه بوده است. این تحولات اقتصادی، نشان‌دهنده تاثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات سیاسی و امنیتی منطقه‌ای است و ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با این تاثیرات را نشان می‌دهد.

به طور کلی، وضعیت منطقه به دلیل اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا و تلاش‌های برخی کشورها برای کاهش تنش، در حال گذار از یک مرحله حساس است و آینده این تحولات، نیازمند توجه و تحلیل دقیق است





سنتکام رافائل پرالتا ام تی استریم محاصره بنادر ایران آمریکا دزدی دریایی قرارگاه خاتم‌الانبیا وزارت امور خارجه تنش منطقه ای

