سفر عراقچی به پاکستان، عمان و روسیه و تلاش برای حفظ حق غنی‌سازی ایران در مذاکرات، در حالی که آمریکا با لغو سفر هیات مذاکره‌کننده خود، سطح تماس‌ها را کاهش داده است.

سفر اخیر سیدعباس عراقچی ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، به کشورهای پاکستان ، عمان و روسیه، نشان‌دهنده تداوم تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای پیشبرد منافع ملی، حتی در شرایطی است که بی‌اعتمادی به مواضع ایالات متحده و فشارهای داخلی بر رویکرد تندروانه وجود دارد.

این سفرها، به‌ویژه در سایه لغو سفر هیات آمریکایی به پاکستان، اهمیت ویژه‌ای یافته و گمانه‌زنی‌ها در مورد تغییر شکل مذاکرات و انتقال به کانال‌های غیرمستقیم را افزایش داده است. محور اصلی این رایزنی‌ها، همچنان حفظ حق غنی‌سازی ایران است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر، هسته اصلی مذاکرات با آمریکا بوده و همچنان خواهد بود.

پاکستان در این میان، تلاش می‌کند نقش تسهیل‌گر چندجانبه را ایفا کند و کانال‌های ارتباطی را باز نگه دارد، اما دستیابی به نتیجه ملموس همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در کنار این تحرکات دیپلماتیک، اقدامات خصمانه آمریکا، مانند ادعای توقیف کشتی ایرانی توسط سنتکام، به عنوان ابزاری برای فشار بر ایران ادامه دارد. تهران به صراحت اعلام کرده که بدون توقف این اقدامات، ورود به مذاکره بی‌معناست.

این تناقض در مواضع، بی‌اعتمادی را بازتولید می‌کند، اما به نظر می‌رسد دیپلماسی در لایه‌های پنهان همچنان فعال است. لغو سفر هیات آمریکایی را می‌توان به عنوان تغییر شکل مسیر مذاکرات، به سمت تماس‌های غیرمستقیم و کم‌هزینه‌تر، تفسیر کرد. در این راستا، گفت‌وگو با ابوالقاسم دلفی، سفیر اسبق ایران در پاریس، نشان می‌دهد که سفر عراقچی در چارچوب مجموعه تلاش‌های دیپلماتیک پس از آتش‌بس‌های اخیر قرار دارد و هدف آن، مدیریت و حل‌وفصل مسائل انباشته‌شده میان ایران و پاکستان است.

دلفی همچنین به فشارهای داخلی بر تیم مذاکره‌کننده اشاره می‌کند و معتقد است که این فشارها، ترکیب و رویکرد تیم را تحت تأثیر قرار داده است. در سطح محتوایی، موضوع هسته‌ای همچنان محور اصلی مذاکرات است و آمریکا بر حل این پرونده به عنوان پیش‌شرطی برای رسیدگی به سایر مطالبات تأکید دارد. موضوعاتی مانند سطح غنی‌سازی، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و آینده صنعت هسته‌ای ایران، در قالب یک بسته جامع مورد بحث قرار می‌گیرند.

در مقابل، ایران خواستار آزادسازی دارایی‌های خود، تغییر در حضور نظامی آمریکا در منطقه و رفع تحریم‌ها است. با این حال، نقطه کانونی مذاکرات همچنان پرونده هسته‌ای باقی مانده و اختلاف‌نظرها در مورد حق غنی‌سازی ایران، چالش اصلی پیش‌رو است. به نظر می‌رسد که مسیر پیش‌رو، پیچیده و پر از ابهام است و موفقیت در این مذاکرات، نیازمند صبر، تداوم و تغییر در رویکردهای طرفین است.

آیا تحرکات پراکنده دیپلماتیک می‌تواند به یک نقطه تلاقی واقعی برسد یا شکاف بنیادین میان رفع فشار و مذاکره تحت فشار، دیپلماسی را همچنان در مدار رفت‌ و برگشت نگه خواهد داشت؟ این سوالی است که پاسخ آن در آینده‌ای نزدیک مشخص خواهد شد





