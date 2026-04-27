هواشناسی بوشهر از تداوم فعالیت سامانه بارشی و پیش‌بینی بارش پراکنده باران، رعدوبرق، تندباد و مواج شدن دریا در استان خبر داد.

سازمان هواشناسی استان بوشهر نسبت به تداوم فعالیت سامانه بارش ی و پیش‌بینی وقوع بارش ‌های پراکنده در نقاط مختلف استان هشدار داده است. این سامانه ناپایدار جوی که از چند روز گذشته فعال شده، همچنان بر روی استان بوشهر و مناطق دریا یی آن تاثیرگذار خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر، طلیعه محمدی، در تشریح وضعیت جوی پیش‌رو، اعلام کرد که تا روز سه‌شنبه، به صورت متناوب شاهد افزایش ابرناکی و بارش‌های پراکنده باران، همراه با رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط، به ویژه در مناطق مرکزی و ارتفاعات شرقی استان خواهیم بود. این بارش‌ها ممکن است به صورت رگبار نیز ظاهر شوند و با توجه به شرایط جوی، احتمال اختلال در تردد و فعالیت‌های روزمره در این مناطق وجود دارد.

بنابراین، توصیه می‌شود شهروندان و مسافران نسبت به این شرایط آگاهی داشته باشند و اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند. همچنین، لازم است کشاورزان و دامداران نیز برای حفظ محصولات و دام‌های خود، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این سامانه بارشی، با وجود پراکندگی، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر شرایط جوی استان بوشهر داشته باشد و نیاز به آمادگی و هوشیاری را افزایش دهد.

به ویژه با توجه به فصل بهار و اهمیت فعالیت‌های کشاورزی، حفظ و نگهداری محصولات از آسیب‌های ناشی از بارش و تندباد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سازمان هواشناسی استان بوشهر، به طور مستمر وضعیت جوی را پایش می‌کند و اطلاعات به‌روز را در اختیار عموم قرار می‌دهد. شهروندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت سازمان هواشناسی یا تماس با شماره‌های تلفن مربوطه، از آخرین اطلاعات و پیش‌بینی‌های هواشناسی مطلع شوند.

همچنین، توصیه می‌شود از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی و ارتفاعات شرقی استان خودداری شود. با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی در مناطق مستعد نیز وجود دارد. بنابراین، لازم است شهروندان و مسافران از نزدیک شدن به رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه خطر، به فوریت به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند. سازمان مدیریت بحران استان بوشهر نیز در حالت آماده‌باش قرار دارد و برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی، آمادگی کامل دارد.

این سازمان، با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات و پشتیبانی‌های لازم، از خسارات احتمالی جلوگیری کند و به آسیب‌دیدگان کمک کند. در کنار بارش‌ها، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در پنج روز آینده، سواحل و فراساحل استان بوشهر نیز به صورت متناوب مواج و متلاطم خواهند بود. این شرایط، می‌تواند برای فعالیت‌های دریایی و صیادی خطرناک باشد.

بنابراین، توصیه می‌شود صیادان و فعالان دریایی از خروج به دریا خودداری کنند و یا با رعایت کامل نکات ایمنی، به فعالیت‌های خود ادامه دهند. همچنین، احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای بر روی دریا نیز دور از انتظار نیست. این گرد و غبار، می‌تواند باعث کاهش دید و ایجاد مشکلاتی برای تردد کشتی‌ها و قایق‌ها شود.

سازمان هواشناسی استان بوشهر، به طور ویژه به صیادان و فعالان دریایی توصیه می‌کند که قبل از خروج به دریا، از وضعیت جوی و دریایی مطلع شوند و اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند. وزش باد نیز یکی از ویژگی‌های مهم این سامانه جوی است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که وزش باد بیشتر شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

بر روی دریا، سرعت باد در برخی ساعت‌ها ممکن است به ۱۶ تا ۴۴ و حتی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت برسد. این وزش باد، می‌تواند باعث ایجاد امواج بلند و متلاطم شود و شرایط را برای فعالیت‌های دریایی دشوار کند. ارتفاع موج دریا نیز در این شرایط، بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در هنگام وزش تندباد لحظه‌ای، بین ۹۰ تا ۱۵۰ و گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است.

این ارتفاع موج، می‌تواند برای شناگران و غواصان خطرناک باشد. بنابراین، توصیه می‌شود از شنا در دریا خودداری شود. فردا در بوشهر، زمان مد اول دریا ساعت ۰۶:۵۸، جزر دریا ساعت ۱۲:۵۰ و مد دوم ساعت ۱۸:۲۱ دقیقه خواهد بود. این اطلاعات، برای صیادان و فعالان دریایی که در نزدیکی سواحل فعالیت می‌کنند، مفید خواهد بود.

سازمان هواشناسی استان بوشهر، به طور مستمر اطلاعات مربوط به زمان مد و جزر دریا را نیز در اختیار عموم قرار می‌دهد





بوشهر هواشناسی بارش رعدوبرق تندباد دریا گردوغبار پیش‌بینی هوا

