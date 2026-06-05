بن‌گویر با انتشار ویدئویی از رفتار خشونت‌آمیز خود علیه بازداشت‌شدگان کاروان کمک‌رسانی به غزه، در مرکز انتقادات قرار گرفت و با واکنش‌های زیادی از سوی مقامات ارشد کشورهای مختلف جهان مواجه شد.

بن‌گویر با انتشار ویدئویی از رفتار خشونت‌آمیز خود علیه بازداشت‌شدگان کاروان کمک‌رسانی به غزه ، در مرکز انتقادات قرار گرفت و با واکنش‌های زیادی از سوی مقامات ارشد کشورهای مختلف جهان مواجه شد.

ایرلند نیز ایتمار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ، وزرای افراطی کابینه اسرائیل، را به دلیل اعمال خشونت علیه مردم غزه و کاروان کمک‌رسانی به این مردم، از ورود به خاک خود منع کرد. به گزارش فارس؛ بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، و ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم، اکنون دیگر حق ورود به ایرلند را نیز ندارند. پیش از این، فرانسه نیز ورود بن‌گویر را به خاک خود ممنوع کرده بود.

بن‌گویر در این ویدئو اعلام کرد که اگر نتانیاهو تصمیم به ازسرگیری جنگ بگیرد، به کابینه بازمی‌گردد. این اظهارات بن‌گویر در حالی است که اسرائیل در حال انزوای دیپلماتیک در اروپا است. ایرلند در این مدت نیز به اسرائیل تحریم‌های اقتصادی اعمال کرده است.

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