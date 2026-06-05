بنگویر با انتشار ویدئویی از رفتار خشونتآمیز خود علیه بازداشتشدگان کاروان کمکرسانی به غزه، در مرکز انتقادات قرار گرفت و با واکنشهای زیادی از سوی مقامات ارشد کشورهای مختلف جهان مواجه شد.
بنگویر با انتشار ویدئویی از رفتار خشونتآمیز خود علیه بازداشتشدگان کاروان کمکرسانی به غزه ، در مرکز انتقادات قرار گرفت و با واکنشهای زیادی از سوی مقامات ارشد کشورهای مختلف جهان مواجه شد.
ایرلند نیز ایتمار بنگویر و بزالل اسموتریچ، وزرای افراطی کابینه اسرائیل، را به دلیل اعمال خشونت علیه مردم غزه و کاروان کمکرسانی به این مردم، از ورود به خاک خود منع کرد. به گزارش فارس؛ بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، و ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم، اکنون دیگر حق ورود به ایرلند را نیز ندارند. پیش از این، فرانسه نیز ورود بنگویر را به خاک خود ممنوع کرده بود.
بنگویر در این ویدئو اعلام کرد که اگر نتانیاهو تصمیم به ازسرگیری جنگ بگیرد، به کابینه بازمیگردد. این اظهارات بنگویر در حالی است که اسرائیل در حال انزوای دیپلماتیک در اروپا است. ایرلند در این مدت نیز به اسرائیل تحریمهای اقتصادی اعمال کرده است.
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، به ۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. طلای ۱۸ عیار ریزشی شد و قیمت آن به ۴۷۰ هزار تومان رسید. در این مدت، قیمت طلا به دلیل کاهش قیمت نفت و دلار، کاهش یافت. مقایسه دستگاه کاتر پلاتر با دستگاه برش لیزر؛ کدام فناوری برگ برنده کارگاه شماست؟
دستگاه کاتر پلاتر و دستگاه برش لیزر دو فناوری هستند که در کارگاههای مختلف استفاده میشوند. کاتر پلاتر یک دستگاه است که با استفاده از تیغههای برش، مواد را برش میدهد. این دستگاه به دلیل هزینه کم و سرعت بالا، در کارگاههای مختلف استفاده میشود. دستگاه برش لیزر نیز یک فناوری است که با استفاده از لیزر، مواد را برش میدهد.
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