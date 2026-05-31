مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد تام باراک علی‌رغم پایان دوره فرستاده ویژه به سوریه، به عنوان هماهنگ‌کننده منطقه‌ای به فعالیت خود در سوریه، عراق و منطقه ادامه خواهد داد.

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه ۳۰ ماه مه ۲۰۲۵ اعلام کرد که تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه، با وجود پایان دوره فعالیت خود به عنوان فرستاده ویژه به سوریه ، همچنان به نقش رهبری خود در پرونده‌های سوریه و عراق در دولت دونالد ترامپ ادامه خواهد داد.

روبیو در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با تمجید از عملکرد باراک در دوران مسئولیتش به عنوان فرستاده ویژه سوریه نوشت: سفیر باراک نقش ارزشمندی در این سمت ایفا کرد. وی افزود که این عنوان به پایان می‌رسد اما باراک به ایفای نقش رهبری در دولت ترامپ برای سوریه و عراق ادامه خواهد داد و تجربه و روابط و درک وی از دستور کار اول آمریکا همچنان برای کشور بزرگ ما دستاوردهایی به دنبال خواهد داشت.

اظهارات روبیو بُعدی رسمی به نقش گسترده‌ای که باراک عملاً در عراق نیز ایفا می‌کند، داده است. وی در بازه زمانی اخیر در ارتباطات آمریکا با بغداد پس از عدم انتصاب رسمی مارک ساوایا در منصب فرستاده ویژه به عراق، نقش برجسته‌ای داشته است. روبیو تأکید کرد که باراک عضوی غیرقابل جایگزین در تیم رئیس‌جمهور است، از اعتماد کامل ترامپ برخوردار است و با حمایت کامل وزارت خارجه آمریکا فعالیت می‌کند.

او همچنین گفت که ادامه حضور باراک در این مسئولیت‌ها به سود مردم آمریکا خواهد بود. با این حال، روبیو جزئیات بیشتری درباره نقش جدید باراک در پرونده‌های سوریه و عراق ارائه نکرد و همچنین مشخص نکرد چه کسی جانشین او در سمت فرستاده ویژه سوریه خواهد شد. تام باراک یک تاجر و سرمایه‌گذار و سیاستمدار آمریکایی لبنانی‌تبار است و از نزدیک‌ترین افراد به دونالد ترامپ به شمار می‌رود.

او پیش‌تر نیز در دوران ریاست‌جمهوری رونالد ریگان سمت‌های مهمی در دولت آمریکا بر عهده داشته است. رابطه باراک و ترامپ به دهه ۱۹۹۰ میلادی بازمی‌گردد؛ زمانی که باراک بخشی از سهام فروشگاه‌های زنجیره‌ای الکساندرز را به ترامپ فروخت و از آن زمان روابط نزدیکی میان آن دو شکل گرفت. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، او تام باراک را برای سمت سفیر آمریکا در ترکیه معرفی کرد و در اواخر آوریل ۲۰۲۵ این انتصاب تأیید شد.

بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی، پایان مأموریت رسمی تام باراک در سوریه به معنای خروج او از سیاست خاورمیانه نیست. او قرار است در قالب مسئولیتی گسترده‌تر، هماهنگی پرونده‌های امنیتی و سیاسی منطقه به‌ویژه در سوریه و عراق را ادامه دهد و همچنان یکی از چهره‌های تأثیرگذار دولت آمریکا در تحولات خاورمیانه باقی بماند.

باراک که هم‌اکنون سفیر آمریکا در ترکیه است، در ماه مه ۲۰۲۵ هم‌زمان با تلاش‌های دولت ترامپ برای بازنگری در سیاست آمریکا نسبت به سوریه و کاهش یا لغو تحریم‌های دمشق، به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در سوریه نیز منصوب شد. این تحولات در شرایطی رخ داد که نقش ترکیه در پرونده سوریه رو به افزایش بود.

اظهارات روبیو به طور رسمی نشان می‌دهد نقش باراک فراتر از پرونده سوریه گسترش یافته و او در عمل در مسائل مربوط به عراق نیز فعالیت می‌کند. بر اساس اعلام باراک اولویت‌های واشینگتن در سوریه عبارت‌اند از: تضمین امنیت زندان‌ها و اردوگاه‌های محل نگهداری اعضای داعش، تسهیل گفت‌وگوهای میان قسد و دولت سوریه برای ادغام مسالمت‌آمیز، و ادغام سیاسی کردهای سوریه در چارچوب شهروندی کامل سوری.

منابع دیپلماتیک به روزنامه المدن گفته‌اند تام باراک در سمت جدیدی به عنوان هماهنگ‌کننده منطقه‌ای امور صلح و امنیت فعالیت خواهد کرد و مسئولیت پیگیری پرونده‌های منطقه به‌ویژه سوریه و عراق و همچنین مسائل میان ترکیه و اسرائیل را بر عهده خواهد داشت. همچنین ممکن است بار دیگر در پرونده لبنان نیز نقش داشته باشد.

منابع مذکور توضیح دادند مأموریت او به عنوان فرستاده ویژه سوریه از ابتدا برای مدت مشخص ۱۸۰ روز تعریف شده بود و اکنون این دوره به پایان رسیده است، اما وی به فعالیت‌های خود در منطقه ادامه خواهد داد. تام باراک در طول دوران فعالیت خود نقش مهمی در ارتباط با طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با بحران سوریه ایفا کرد و از روابط سیاسی و اقتصادی گسترده خود بهره برد.

او در دوران مأموریت خود یکی از چهره‌های اصلی تغییر رویکرد سیاست آمریکا نسبت به سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد بود. این تغییرات شامل لغو یا کاهش بخشی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه، حمایت از روند ثبات و بازسازی کشور و هماهنگی با دولت جدید سوریه بود.

از جمله اقدامات مهم او می‌توان به کمک به پیشبرد روند کاهش و لغو بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه، حمایت از روند ثبات و بازسازی کشور، میانجی‌گری برای دستیابی به توافق آتش‌بس میان نیروهای دولتی سوریه و نیروهای کرد و مشارکت در ترتیبات مربوط به ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در ساختار ارتش سوریه اشاره کرد. باراک معتقد بود شرایط کنونی فرصت ویژه‌ای برای کردهای سوریه فراهم کرده است و ادغام در ساختار دولت جدید این امکان را به آن‌ها می‌دهد که از حقوق کامل شهروندی برخوردار شوند و به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از ملت سوریه به رسمیت شناخته شوند





