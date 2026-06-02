ادامه حملات اسرائیل به لبنان؛ هشدار تخلیه النبطیه و افزایش تلفات

ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه برای شهر النبطیه، حملات هوایی خود به جنوب لبنان را تشدید کرد که به شهادت ۹ نفر و زخمی شدن ۵ نفر انجامید.

در حالی که حملات هوایی و توپخانهای رژیم اشغالگر اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان با شدت ادامه دارد، سخنگوی ارتش اسرائیل در اطلاعیهای خطاب به ساکنان شهر النبطیه خواست که این شهر را فوراً تخلیه کنند.

ارتش اسرائیل از تمامی ساکنان شهر النبطیه که در ۱۲ کیلومتری مرز فلسطین اشغالی واقع شده، خواست تا به سمت شمال رود الزهرانی که حدود ۴۰ کیلومتر از مرز فاصله دارد، حرکت کنند. این چندمین بار است که ارتش اشغالگر هشدار تخلیه برای ساکنان این شهر ۱۵ هزار نفری صادر میکند؛ پیش از این نیز بسیاری از ساکنان در پی هشدارهای قبلی به مناطق شمالی گریخته بودند.

بلافاصله پس از این هشدار، شهرکهای کفرصیر، اطراف یحمر الشقیف و زوطر الشرقیه در حومه النبطیه و همچنین مرکز شهر النبطیه هدف حملات هوایی سنگین قرار گرفتند. همچنین شهرکهای عبا، المحمودیه، خربه سلم، الغندوریه، النبطیه الفوقا، شوکین و کفرتبنیت نیز بمباران شدند. ارتش اشغالگر سه حمله هوایی جداگانه به شهرک تول در شهرستان النبطیه انجام داد.

این حملات در حالی صورت میگیرد که مقامات لبنانی اعلام کردهاند در پی سلسله حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان، دستکم ۹ نفر به شهادت رسیده و ۵ نفر دیگر از جمله دو نظامی زخمی شدهاند. فرماندهی ارتش لبنان اعلام کرد که دو سرباز این کشور بر اثر حمله یک پهپاد اسرائیلی در جاده حبوش-دیرالزهرانی در جنوب لبنان زخمی شدند.

سازمان دفاع مدنی لبنان نیز از بیرون کشیدن پیکر ۶ شهید و نجات ۳ مجروح پس از عملیات جستجو در یک ساختمان مسکونی در شهرک المروانیه در شهرستان صیدا خبر داد که هدف حمله قرار گرفته بود. منابع لبنانی همچنین گزارش دادند که در حمله یک پهپاد اسرائیلی به یک خودرو در جاده النبطیه-خردلی در جنوب لبنان، یک دندانپزشک لبنانی به همراه دو فرزندش به شهادت رسیدند.

سازمان امدادرسانی لبنان نیز در بیانیهای اعلام کرد که مرکز این نهاد در منطقه کفرصیر در استان النبطیه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته و ساختمان و تجهیزات داخل آن آسیب دیده است. ادامه این حملات در شرایطی است که اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم اشغالگر، امروز ادعا کرد که در ازای این حملات، حزبالله حق ندارد شهرکهای شمال فلسطین اشغالی را موشکباران کند.

او همچنین تهدید کرد که در صورت ادامه حملات موشکی و پهپادی حزبالله، ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار خواهد گرفت؛ ادعایی که پس از لغو حمله روز گذشته به بیروت، اکنون بیشتر به رجزخوانی شباهت دارد. کاتس مدعی شد که ارتش اسرائیل در حال بررسی اجرای عملیاتهای بیشتری در لبنان است و هدف بلندمدت را خلع سلاح حزبالله عنوان کرد. به ادعای او، هدف فوری نیز جمعآوری سلاحها از منطقه رود لیتانی پس از اشغال این منطقه توسط اسرائیل است.

در همین حال، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار قربانیان حملات اسرائیل از دوم مارس گذشته تاکنون به ۳۴۳۳ شهید و ۱۰ هزار و ۳۹۵ زخمی رسیده است. از سوی دیگر، جوزف عون رئیسجمهور لبنان امروز اعلام کرد که کشورش هیچ گزینهای جز مذاکره برای پایان دادن به جنگ ندارد.

وی در دیدار با هیأتی از روسای اتحادیههای صنفی و حرفهای گفت: قدرت در آغاز یا ادامه جنگ نیست، بلکه در برخورداری از شجاعت و حکمت برای پایان دادن به آن از طریق مذاکره است. رئیسجمهور لبنان همچنین بر حفظ آرامش داخلی و ثبات کشور تأکید کرد و هشدار داد که هرگونه فتنه و اختلاف داخلی میتواند موجودیت لبنان را تهدید کند و افزود: هر کسی که به چنین فضایی دامن بزند، در عمل به اسرائیل خدمت کرده است.

این حملات و هشدارها در حالی ادامه دارد که حزبالله لبنان نیز اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته ۴۳ حمله علیه نیروهای اسرائیلی انجام داده است. وضعیت در جنوب لبنان بحرانی است و جامعه بینالمللی نیز خواستار آتشبس فوری شده است





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