به دلیل انجام اقدامات فنی و عملیاتی و ارتقاء ایمنی، ایستگاههای بسیج، آهنگ، چهل تن دولاب، هفده شهریور و میدان قیام تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند. اتوبوسهای رایگان و ناوگان تاکسیرانی و ون برای جابهجایی مسافران در نظر گرفته شده است.
شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در اطلاعیهای مهم، جزئیات جدیدی را در خصوص تعطیلی ایستگاه های خط ۷ مترو به منظور انجام اقدامات فنی و عملیاتی و ارتقاء ایمنی اعلام کرد.
این اطلاعیه که از طریق مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت منتشر شده است، نشان میدهد که تعطیلی ایستگاههای بسیج و آهنگ که پیشتر اعلام شده بود، همچنان ادامه خواهد داشت و اکنون، چهار ایستگاه دیگر نیز به این لیست اضافه شدهاند. بر اساس این گزارش، از تاریخ سهشنبه ۸ اردیبهشتماه تا اطلاع ثانوی، ایستگاههای چهل تن دولاب، هفده شهریور و میدان قیام نیز به طور موقت از مدار بهرهبرداری خارج شده و امکان ارائه خدمات به مسافران در این ایستگاهها وجود نخواهد داشت.
این تصمیم با هدف انجام تعمیرات و بهروزرسانیهای ضروری در زیرساختهای خط ۷ مترو اتخاذ شده است تا سطح ایمنی و پایداری این خط افزایش یابد و مسافران بتوانند با آرامش خاطر از خدمات حملونقل عمومی استفاده کنند. شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، با درک اهمیت این موضوع برای شهروندان، تمهیدات ویژهای را برای تسهیل جابهجایی مسافران در این مدت در نظر گرفته است.
این تمهیدات شامل استقرار اتوبوسهای رایگان در مجاورت ایستگاههای تعطیلشده و همچنین استفاده از ناوگان تاکسیرانی و ون برای انتقال مسافران به نزدیکترین ایستگاههای اتوبوسرانی است. هدف از این اقدامات، کاهش اختلال در تردد شهروندان و حفظ پیوستگی شبکه حملونقل عمومی در پایتخت است. این اقدام، بخشی از یک برنامه جامع برای نوسازی و بهبود کیفیت خدمات مترو تهران است.
خط ۷ مترو، به عنوان یکی از شریانهای اصلی حملونقل در شرق پایتخت، همواره با حجم بالایی از مسافر روبرو است. بنابراین، انجام اقدامات پیشگیرانه و تعمیراتی در این خط، از اهمیت ویژهای برخوردار است. شرکت بهرهبرداری مترو، با تاکید بر اهمیت ایمنی مسافران، تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا این اقدامات با حداقل اختلال در تردد شهروندان انجام شود.
در همین راستا، علاوه بر اتوبوسهای رایگان و ناوگان تاکسیرانی و ون، برنامهریزیهای لازم برای اطلاعرسانی دقیق و بهموقع به مسافران انجام شده است. شهروندان میتوانند از طریق کانالهای ارتباطی شرکت بهرهبرداری مترو، از جمله وبسایت، شبکههای اجتماعی و پیامرسان بله، از آخرین اخبار و اطلاعیههای مربوط به تعطیلی ایستگاهها و تمهیدات جایگزین مطلع شوند. همچنین، عوامل اجرایی در محل ایستگاههای تعطیلشده، آماده ارائه راهنمایی و کمک به مسافران هستند.
شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، از صبر و شکیبایی شهروندان در این مدت قدردانی میکند و اطمینان میدهد که تمام تلاش خود را برای بازگشایی هرچه سریعتر ایستگاهها و ارائه خدمات با کیفیت به مسافران به کار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که این تعطیلیها، تنها بخشی از تلاشهای مستمر شرکت بهرهبرداری مترو برای بهبود و ارتقاء سطح خدمات است.
در ماههای اخیر، پروژههای متعددی در ایستگاههای مختلف مترو تهران آغاز شده است که هدف از آنها، افزایش ایمنی، بهبود کیفیت هوا، نوسازی تجهیزات و ارتقاء دسترسی برای افراد دارای معلولیت است. این پروژهها، با همکاری و حمایت شهرداری تهران و سایر نهادهای مربوطه، در حال اجرا هستند و انتظار میرود که در آینده نزدیک، نتایج مثبتی را برای شهروندان به ارمغان آورند.
شرکت بهرهبرداری مترو، همواره به دنبال استفاده از فناوریهای نوین و روشهای مدرن در مدیریت و بهرهبرداری از شبکه مترو است تا بتواند خدمات بهتری را به مسافران ارائه دهد. در همین راستا، برنامههایی برای توسعه هوشمندسازی ایستگاهها، افزایش ظرفیت خطوط و بهبود سیستمهای تهویه مطبوع در حال تدوین و اجرا است.
با توجه به اهمیت حملونقل عمومی در کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهری، شرکت بهرهبرداری مترو، متعهد به ارائه خدمات با کیفیت و پایدار به شهروندان است و در این راستا، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آخرین اخبار و اطلاعیهها، شهروندان میتوانند به بازوی اطلاعرسانی مترو تهران در پیامرسان بله به نشانی https://ble.ir/metro_tehranbot مراجعه نمایند
