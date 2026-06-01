ادامه عملیات اسرائیل در جنوب لبنان پس از تماس نتانیاهو با ترامپ و موضع آمریکا در مورد مذاکرات با ایران

پس از مکالمه بین نتانیاهو و ترامپ، ارتش اسرائیل اعلام کرد که عملیاتهای خود در جنوب لبنان را ادامه میدهد. در همین حال، ترامپ درباره توقف مذاکرات با ایران نظراتی داده و بر حفظ محاصره دریایی و عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای تأکید کرده است.
بن{BANNED}ر نتانیاهو پس از مکالمه با دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری آمریکا، ارتش اسرائیل اعلام کرد که عملیاتهای خود در جنوب لبنان را طبق برنامه پیش میبرد.
در همین حال، ترامپ در گفتوگو با شبکه انبیسی درباره تصمیم جمهوری اسلامی برای توقف مذاکرات نظراتی داشت. او با تأکید بر اینکه پایان گفتگوها لزوماً به معنای آغاز حمله نظامی نیست، گفت که آمریکا محاصره دریایی را حفظ خواهد کرد. ترامپ همچنین به تمایل خود برای ادامه گفتگوها اشاره کرد و بارها تاکید کرده است که جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست نخواهد یافت. او همچنین بر نابودی اورانیوم غنیشده و بازگشایی کامل تنگه هرمز تأکید کرده است.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از تلاشهای قاطعانه ترامپ برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی استقبال کرده است
