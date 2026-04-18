تحولات پرتنش در تنگه هرمز و واکنشهای بینالمللی با افزایش تنشها در منطقه، تنگه هرمز به کانون توجه جهانی تبدیل شده است. در حالی که ایالات متحده از بازگشایی این آبراه حیاتی برای ترانزیت تجاری استقبال کرده و آن را نتیجه فشارهای خود میداند، ایران ضمن تأکید بر ادامه محاصره دریایی ، هشدار داده است که در صورت تداوم این وضعیت، تنگه هرمز باز نخواهد ماند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرده است که عبور و مرور کشتیها صرفاً در مسیر تعیینشده و با مجوز جمهوری اسلامی انجام خواهد شد و وضعیت این آبراه را میدان تعیین میکند، نه شبکههای اجتماعی. این اظهارات در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز را روزی عالی برای جهان خوانده و آن را نتیجه فشارهای آمریکا دانسته است. وی همچنین تأکید کرده است که محاصره دریایی ایران تا زمان امضای کامل توافق نهایی با تهران ادامه خواهد داشت. در همین حال، وبسایت اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده است که عربستان سعودی در قبال جنگ ایران چندین بار موضع خود را تغییر داده و در مواضع علنی و خصوصی دیدگاههای متفاوتی مطرح کرده است. این گزارش حاکی از آن است که ریاض پیش از آغاز جنگ، در ظاهر از دیپلماسی حمایت میکرده، اما در محافل خصوصی از آمریکا خواهان اقدام نظامی بوده است. حتی در روزهای اخیر نیز برخی مقامات سعودی ابراز نگرانی کردهاند که جنگ پیش از تضعیف کافی حکومت ایران پایان یابد. ریاض به میانجیها اعلام کرده است که از توافق حمایت میکند و خواهان پایان جنگ است، زیرا زیرساختهای نفتی و انرژی این کشور در جریان درگیری آسیب دیده است و ادامه جنگ میتواند خسارات بیشتری به همراه داشته باشد. نخستوزیر استرالیا نیز از خبر بازگشایی تنگه هرمز استقبال کرده، اما نسبت به شکنندگی اوضاع هشدار داده و آمادگی برای عدم قطعیت موجود را ضروری دانسته است. از سوی دیگر، وزارت خزانهداری ایالات متحده برای دومین بار از زمان شروع جنگ، به خرید نفت روسیه که در حال حاضر در دریا است، چراغ سبز نشان داده است. این مجوز به خریداران نفت اجازه میدهد تا از بسیاری از تحریمهای سنگین آمریکا علیه روسیه اجتناب کنند. این مجوز فقط شامل نفتی میشود که تا صبح جمعه در کشتیها بارگیری شده است و در ۲۶ اردیبهشت منقضی میشود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز از اجرای محاصره دریایی کشتیهایی خبر داده است که سعی در ورود یا خروج از بنادر ایران دارند و اعلام کرده است که ۲۱ کشتی از دستور نیروهای آمریکایی برای بازگشت به ایران پیروی کردهاند. در همین راستا، «کنگره مشترک جمهوریخواهان دموکرات و فدرال دموکرات» با استناد به اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بینالملل، حملات مکرر جمهوری اسلامی به پایگاههای احزاب کرد ایران در خاک عراق را محکوم کرده و از نهادهای بینالمللی خواسته است که این حملات را بررسی و مستند کنند. پس از بازگشایی تنگه هرمز برای ترانزیت تجاری، قیمت نفت به شدت کاهش یافت و معاملات آتی سهام افزایش یافت. نفت خام برنت با ۱۰.۸ درصد کاهش به ۸۸.۷۰ دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱۱ درصد کاهش به ۸۱.۲۰ دلار در هر بشکه رسید. شاخص داو جونز ۱.۱۶ درصد افزایش یافت و شاخص نزدک کامپوزیت ۱۲ روز متوالی افزایش را تجربه کرد که طولانیترین روند صعودی آن از سال ۲۰۰۹ به شمار میرود. در همین حال، کمیته یهودیان آمریکا از دونالد ترامپ خواست که بازگشت آمریکاییهای زندانی در ایران را به عنوان یک اولویت ملی فوری در نظر بگیرد و بر عواقب ماندگار آسیب رساندن به آمریکاییها تأکید کرد
