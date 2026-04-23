معاون وزیر رفاه از تداوم اجرای طرح کالابرگ با اعتبار فعلی و بررسی افزایش آن در کمیسیون‌های تخصصی دولت خبر داد. مصرف ۹۸ درصدی اعتبار توسط مشمولان و نقش مهم طرح در کنترل بازار از نکات برجسته گزارش است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یعقوب اندایش، در تشریح آخرین وضعیت طرح کالابرگ و احتمال افزایش اعتبار آن، اعلام کرد که این طرح با اعتبار فعلی یک میلیون تومانی تا زمان تصمیم‌گیری نهایی دولت ادامه خواهد یافت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های سبد کالا و اقلام اساسی، پیشنهادهایی برای افزایش اعتبار کالابرگ در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است. اندایش با تاکید بر عزم دولت برای تداوم این طرح، تصریح کرد که تا پیش از تصویب ارقام جدید، پرداخت اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی به مشمولان بدون هیچ تغییری انجام خواهد شد.

وزارت رفاه با در نظر گرفتن رشد هزینه سبد اقلام اساسی، پیشنهادهای خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده و این پیشنهادها در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی دولت مورد بررسی دقیق قرار دارند. هدف از این بررسی‌ها، اتخاذ تصمیمی مناسب در جلسه هیئت وزیران است که بتواند به بهترین شکل ممکن، نیازهای اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تامین کند.

اندایش همچنین به اعتبار اختصاص یافته به طرح کالابرگ در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و یادآور شد که در مصوبه سال گذشته، مبلغ ۹۹۶ همت به این طرح اختصاص یافته بود و تاکنون هیچ تصمیم جدیدی در خصوص افزایش این رقم اتخاذ نشده است. با این حال، با توجه به شرایط فعلی و افزایش هزینه‌ها، انتظار می‌رود که در آینده نزدیک، تصمیمات جدیدی در این زمینه اتخاذ شود.

آمار مشارکت و مصرف اعتبار در چهار ماه نخست امسال نیز نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم از این طرح است. از میان ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر مشمول طرح، ۹۸ درصد تاکنون اعتبار ماهانه خود را مصرف کرده‌اند. مجموع مصرف چهارماهه اعتبار کالابرگ به حدود ۳۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این دوره ۳۴۶ همت بوده است.

این آمار نشان می‌دهد که طرح کالابرگ توانسته است به خوبی نیازهای اساسی مردم را تامین کند و از بروز کمبود در بازار جلوگیری کند. اندایش در ادامه به پراکندگی جغرافیایی استفاده از کالابرگ نیز اشاره کرد. وی توضیح داد که پیش از آغاز درگیری‌های اخیر، مصرف کالابرگ در استان‌های مختلف متناسب با جمعیت آنها بود. اما پس از آغاز درگیری‌ها، استان‌های مهمان‌پذیر، به ویژه مازندران و گیلان، بیشترین افزایش مصرف را ثبت کردند.

این افزایش مصرف به دلیل ورود مسافران و پناهندگان به این استان‌ها بوده است. در مقابل، تهران در همین دوره بیشترین کاهش خریدهای کالابرگی را تجربه کرده است. معاون وزیر رفاه با اشاره به احتمال کمبود کالا در بازار استان‌های شمالی در پی سیل سفرهای ناگهانی، اطمینان داد که برنامه‌ریزی برای تامین این استان‌ها از پیش آغاز شده بود و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، هیچ کمبودی در کالاهای اساسی ایجاد نشد.

او تاکید کرد که این اقدامات، هم برای سفرهای نوروزی و هم در روزهای ابتدایی درگیری‌ها در دستور کار بوده است. کالاهای پرطرفدار در طرح کالابرگ همچنان برنج، مرغ، گوشت و روغن هستند و محصولات کشاورزی که از اسفند به اقلام سبد کالابرگ اضافه شده‌اند نیز با استقبال بالایی مواجه شده‌اند. تاکنون ۱۲ هزار ترمینال فروشنده محصولات کشاورزی در این طرح فعال شده‌اند و تعداد کل فروشگاه‌های مشارکت‌کننده نیز از ۲۶۰ هزار به بیش از ۶۱۰ هزار واحد رسیده است.

علاوه بر فروشگاه‌های فیزیکی، چهار فروشگاه اینترنتی نیز کالاهای کالابرگی ارائه می‌دهند و برای خریدهای بیش از یک میلیون تومان ارسال رایگان در نظر گرفته شده است. اندایش در پایان، اجرای طرح کالابرگ در شرایط جنگی را سازنده توصیف کرد و افزود که اگر این طرح فعال نبود، احتمال بروز کمبود در بازار بسیار جدی می‌شد. کالابرگ توانست نقش مهمی در کنترل التهاب و حفظ دسترسی مردم به کالاهای اساسی ایفا کند





کالابرگ وزارت رفاه اعتبار سبد کالا اقلام اساسی بودجه مشارکت مصرف

