ادامه آموزش مجازی مدارس تا پایان فروردین ماه

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش از تداوم آموزش مجازی در مدارس کشور تا پایان فروردین ماه خبر داد و بر اهمیت حفظ سلامت دانش‌آموزان و کادر آموزشی تأکید کرد. وی همچنین به آخرین آمار شهدای دانش‌آموز و فرهنگی اشاره کرد و به وضعیت فضاهای آموزشی آسیب‌دیده پرداخت.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که فعالیت آموزشی تمامی مدارس کشور تا پایان فروردین ماه به‌صورت مجازی ادامه خواهد داشت. حسین صادقی با تأکید بر این موضوع، یادآور شد که تصمیم‌گیری برای بازگشایی حضوری کلاس‌ها، منوط به پایداری و ثبات شرایط عمومی کشور است و مسئولان مربوطه در زمان مقتضی، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند کرد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ سلامت دانش‌آموزان و کادر آموزشی، بر تداوم آموزش در بستر مجازی تا پایان فروردین تأکید کرد و افزود که در حال حاضر، تمامی کلاس‌های درس در سراسر کشور از طریق شبکه شاد، بسته‌های آموزشی آفلاین و مدرسه تلویزیونی فعال هستند تا دانش‌آموزان بتوانند از این طریق، آموزش‌های لازم را دریافت کنند. این مقام مسئول، بر آمادگی وزارت آموزش و پرورش برای فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای آموزش مجازی تأکید کرد و از تلاش‌های شبانه‌روزی معلمان و کادر آموزشی در این زمینه قدردانی نمود. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که وزارت آموزش و پرورش، با همکاری سایر نهادها و سازمان‌ها، در تلاش است تا با فراهم کردن شرایط مناسب، امکان دسترسی عادلانه به آموزش برای تمامی دانش‌آموزان در سراسر کشور را فراهم کند.\در ادامه، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش به آخرین وضعیت اسکان شهروندان از فضاهای رفاهی این وزارتخانه پرداخت و توضیح داد که با توجه به حجم وسیع تخریب منازل در پی حوادث اخیر، این وزارتخانه تمام تلاش خود را به کار بسته است تا فضاهای رفاهی خود را در اختیار هموطنان قرار دهد. وی با اشاره به تعطیلی مدارس و فضاهای رفاهی در این ایام، اعلام کرد که شهروندان و فرهنگیان می‌توانند تا پایان فروردین ماه از این فضاها بهره‌مند شوند. صادقی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش در کنار سایر دستگاه‌ها و نهادها، تمام توان خود را برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان به کار گرفته است، از همدلی و همراهی مردم در این شرایط دشوار قدردانی کرد. وی همچنین به برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات لازم برای بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی آسیب‌دیده اشاره کرد و بر عزم جدی وزارتخانه برای بازگرداندن شرایط به حالت عادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تأکید نمود. این مقام مسئول، بر اهمیت حفظ روحیه و امیدواری در میان دانش‌آموزان و فرهنگیان تأکید کرد و از تلاش‌های آنان برای حفظ روند آموزش و تربیت، قدردانی نمود.\صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، به آخرین آمار شهدای دانش‌آموز و فرهنگی در سطح کشور اشاره کرد و با ابراز تأسف از این ضایعه، یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشت. وی با اعلام آخرین آمار، گفت: طبق آخرین آمار، ۳۴۴ نفر شامل ۲۷۷ دانش‌آموز و ۶۷ فرهنگی در حوادث اخیر به شهادت رسیدند. همچنین، ۲۱۰ دانش‌آموز و معلم نیز در سطح کشور مجروح شدند. صادقی با اشاره به وسعت خسارات وارد شده به فضاهای آموزشی، افزود: طبق آخرین آمار، ۸۵۷ مدرسه، ۵۵ فضای اداری، ۱۶ کانون فرهنگی، ۳۲ سالن ورزشی و ۸ اردوگاه دانش‌آموزی تخریب شده است. وی با اشاره به وضعیت مدارس آسیب‌دیده، اظهار کرد: در حوادث اخیر، ۱۸ مدرسه کشور به‌طور کلی تخریب شده‌اند، ۳۱۱ مدرسه نیازمند تعمیرات اساسی و ۳۱۳ فضا نیازمند تعمیرات جزئی هستند. رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش، با تأکید بر اهمیت بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای این منظور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های مستمر و همکاری همه جانبه، بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شرایط را برای بازگشت دانش‌آموزان به کلاس‌های درس فراهم کرد





آموزش مجازی مدارس فروردین وزارت آموزش و پرورش شهدا فضاهای آموزشی شبکه شاد دانش آموزان فرهنگیان تعطیلی مدارس

