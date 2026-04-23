قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اعدام سلطان‌علی شیرزادی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و همکاری با اسرائیل خبر داد. این اعدام در ادامه افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران پس از آغاز درگیری‌های اخیر صورت گرفته است.

افزایش نگران‌کننده اعدام ‌ها در ایران همچنان ادامه دارد و با اعلام خبر اعدام یک زندانی دیگر توسط قوه قضائیه ، این روند تشدید شده است. خبرگزاری میزان، به عنوان رسانه رسمی قوه قضائیه ، از اجرای حکم اعدام سلطان‌علی شیرزادی خبر داد.

شیرزادی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و همکاری با سرویس‌های جاسوسی اسرائیل به این مجازات محکوم شده بود. قوه قضائیه مدعی است که حکم اعدام شیرزادی پس از طی مراحل قانونی و با تایید دیوان عالی کشور صادر شده است. این نهاد، شیرزادی را فردی با سابقه طولانی در سازمان مجاهدین خلق معرفی کرده و ادعا می‌کند که سال‌ها در زمینه‌های مختلف با این سازمان همکاری داشته است.

به گفته قوه قضائیه، شیرزادی در سال ۱۳۶۶ به طور غیرقانونی از ایران خارج شده و به عراق رفته و به مجاهدین خلق پیوسته است. همچنین، به «اعترافات» منتسب به شیرزادی اشاره شده که در آن، وی مشارکت در عملیات‌های فروغ جاویدان و چلچراغ در جریان جنگ هشت ساله ایران و عراق را پذیرفته است. با این حال، اعتبار این اعترافات به دلیل ابهام در شرایط اخذ آن‌ها و عدم شفافیت روند دادرسی، مورد تردید جدی است.

اعدام شیرزادی، نهمین مورد از اعدام زندانیان در ایران است که از آغاز درگیری‌های اخیر بین آمریکا و اسرائیل با ایران، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته است. این افزایش اعدام‌ها تنها به این اتهام محدود نمی‌شود؛ از زمان آغاز درگیری‌ها، شمار اعدام‌ها به طور کلی افزایش یافته و مواردی مانند جاسوسی برای اسرائیل و مشارکت در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ را نیز شامل می‌شود.

پیش‌تر، قوه قضائیه از اعدام امیرعلی میرجعفری، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه، خبر داده بود. رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، بارها بر لزوم رسیدگی سریع و بدون اغماض به پرونده‌های بازداشت‌شدگان پس از آغاز درگیری‌ها و در جریان اعتراضات دی ماه تاکید کرده و خواستار صدور و اجرای سریع احکام شده است. این رویکرد، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی برانگیخته است.

مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده است که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی، روند دادرسی و صدور این احکام را ناقض حقوق انسانی می‌دانند و جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با استفاده از مجازات اعدام، قصد ایجاد ترس در جامعه را دارد و با شروع درگیری‌ها، این روند را تشدید کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده است که خطر اعدام‌های بیشتر وجود دارد، زیرا صدها معترض در حال حاضر با اتهامات منجر به حکم اعدام روبه‌رو هستند. همزمان با آغاز درگیری‌ها، نهادهای جمهوری اسلامی فشار بر مخالفان را افزایش داده و این اقدام را به شرایط جنگی مرتبط کرده‌اند. از جمله این اقدامات، استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی با اسرائیل و «کشورهای متخاصم» است که منجر به توقیف اموال صدها نفر از مخالفان، خبرنگاران و فعالان سیاسی شده است.

این اقدامات، نشان‌دهنده تشدید سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران است و نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است. ادامه این روند، می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه و نقض جدی‌تر حقوق بشر منجر شود. نیاز به نظارت دقیق و واکنش قاطع جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از ادامه این روند و حمایت از حقوق بشر در ایران بیش از پیش احساس می‌شود.

این اعدام‌ها نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه نشان‌دهنده تلاش برای خاموش کردن هرگونه صدای مخالف و ایجاد فضای ترس و ارعاب در جامعه است. این اقدامات، اعتماد عمومی به نظام قضایی را از بین می‌برد و می‌تواند به افزایش نارضایتی و بی‌ثباتی در کشور منجر شود. لازم است که جامعه بین‌المللی با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، خواستار توقف فوری اعدام‌ها و رعایت حقوق بشر شود





