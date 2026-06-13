در پی اعلام آمادهسازی متن نهایی توافق صلح ایران و آمریکا توسط نخستوزیر پاکستان، نماینده آمریکا برای امضای یادداشتتفاهم به ژنو خواهد رفت. معاون وزیر امور خارجه ایران دو مرحلهبندی مذاکرات و آمادگی سوئیس برای میزبانی را نیز تأیید کرده است.
بر اساس گزارشهای خبری، جیدی ونس Muir نماینده آمریکا برای امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا به ژنو سفر خواهد کرد. این سفر در پی اعلام نخستوزیر پاکستان، شهباز شریف ، درباره آمادهسازی متن نهایی توافق صلح ایران و آمریکا صورت گرفته است.
سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران نیز در برنامهای تلویزیونی اعلام کرده که یک یادداشتتفاهم ۱۴ مادهای در راه است و این حرکت به انتهایی خود نزدیک میشود. وی با تأکید بر مراحل دوگانه مذاکرات، یادداشتتفاهم را مرحله اول و توافق نهایی را مرحله دوم توصیف کرده و اعلام نمود که جزئیات پس از امضای قطعی فاش خواهند شد. سوئیس نیز در روز جمعه آمادگی خود را برای میزبانی از مراسم امضای احتمالی این توافق اعلام کرده است.
این همه در حالی اتفاق میافتد که برخی نمایندگان مجلس ایران با پیشنهاد توافق احتمالی مخالفت کردهاند و پیام رهبری در این زمینه بازنشر شده است
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