شورای هماهنگی بانک‌ها تأکید کرد که اختلال اخیر فنی است و سپرده‌ها و اطلاعات مالی مشتریان در امنیت کامل قرار دارد.

شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد اختلال اخیر فنی است و سپرده‌ها و اطلاعات مالی مشتریان در امنیت کامل قرار دارد. شورای هماهنگی بانک ها با صدور اطلاعیه ای تأکید کرد که متاسفانه در روزهای اخیر اختلالاتی در ارائه برخی از خدمات بانکی به‌وجود آمده است که موجب محدودیت یا کندی دسترسی به بخشی از سرویس‌ها و خدمات بانکی شده است.

این مشکل ناشی از اختلالات فنی در زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با اطلاعات حساب‌ها، موجودی یا اطلاعات مالی مشتریان ندارد. ضمن پوزش صمیمانه از تمامی مشتریان بابت مشکلات ایجاد شده، به اطلاع می‌رساند که در حال حاضر بخشی از خدمات بانکی مجدداً در دسترس قرار گرفته است و بخشی از خدمات همچنان به‌صورت موقت با محدودیت مواجه بوده و فرآیند بازگشت کامل سرویس‌ها در حال انجام است.

رفع کامل این اختلال نیازمند طی شدن فرآیندهای فنی و صرف زمان برای اطمینان از پایداری و عملکرد صحیح سامانه‌هاست. در این مسیر، همراهی، صبوری و تاب‌آوری ارزشمند مردم عزیز می‌‌تواند به بهبود، تثبیت و تسریع روند بازگشت کامل خدمات کمک شایانی کند. تیم‌های فنی و عملیاتی شرکت های ارائه دهنده خدمات زیرساختی به همراه تیم های تخصصی بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات به‌صورت شبانه‌روزی در حال رفع کامل اختلال و پایدارسازی خدمات هستند.

همچنین تمهیدات لازم برای کاهش اثرات این شرایط بر خدمات روزمره مشتریان در حال اجرا و پیگیری است. اولویت اصلی، بازگشت تدریجی، امن و پایدار تمامی خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. اطمینان می‌دهیم تمامی سپرده‌ها، تراکنش‌ها و اطلاعات مشتریان در امنیت کامل قرار داشته و هیچ‌گونه آسیبی به داده‌های مالی وارد نشده است. از همراهی، صبوری و اعتماد شما سپاسگزاریم و از طریق کانال‌های رسمی هر بانک، آخرین وضعیت به‌صورت مستمر اطلاع‌رسانی خواهد شد





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