سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس، از عاقبت افراد متخلف در بیان‌های غیرکارشناسی درباره دفاع مقدس و فرماندهان شهید خبر داد و پیگیری قضایی موارد را تضمین کرد.

سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، با انتقاد شدید از اظهارنظرهای غیرواقعی برخی رسانه‌ای‌ها در حوزه مسائل دفاعی، اعلام کرد که با مداخله مستقیم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تماس‌هایی با این افراد صورت گرفته است. این اقدام پیشگیرانه منجر به اصلاح برخی از بیانیه‌های نادرست توسط خود متخلفان پیش از هرگونه اقدام قضایی جدی شده است. سردار کارگر تأکید کرد که صبر و مدارا تا این لحظه به دلیل شرایط حساس و وضعیت جنگی فعلی اتخاذ شده است.

مکانیسم برخورد با متخلفان دفاعی

بر اساس اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۹۹ در خصوص رسیدگی به تخلفات و اتهامات تحریف‌کنندگان اسناد و تاریخ، مسئولیت اصلی بررسی این پرونده‌ها بر عهده همین بنیاد است. این نهاد بر اساس دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه به محاکم قضایی، وظیفه دارد تا جرم‌شناسی دقیقی از هرگونه تحریف صورت‌گرفته انجام دهد. هرگونه محتوای منتشرشده، اعم از مصاحبه، مقاله، پیام یا توییت، اگر حاوی تحریف درباره دفاع مقدس اول، دوم و سوم باشد، مشمول رسیدگی حقوقی خواهد شد.

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هشدار به صاحبان تریبون و کارشناسان

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به مسئولیت سنگین صاحبان تریبون و سخنرانان، تأکید کرد که باید در اظهارات خود دقت و احتیاط لازم را به خرج دهند. سردار کارگر بیان کرد که افرادی که به‌عنوان کارشناس یا سخنران شناخته می‌شوند، نباید بدون داشتن آگاهی کافی درباره مباحث دفاعی دست به قلم بروند. این هشدار شامل تمامی افراد حاضر در نیروهای مسلح و همچنین افراد خارج از این چارچوب می‌شود و هیچ تفاوتی در مسئولیت و وابستگی‌های آنان قائل نخواهد شد.

حوزه‌های ممنوعه برای اظهارنظر

متأسفانه شاهد هستیم که تعدادی از افراد به خود اجازه داده‌اند تا درباره مفاهیم حیاتی مانند دفاع مقدس هشت‌ساله، دفاع مقدس دوم و سوم، عملکرد مدافعان حرم و دستاوردهای فرماندهان شهید، صحبت‌های غیرکارشناسی مطرح کنند. این اظهارنظرهای نادرست نه تنها باعث ایجاد ابهام در تاریخ معاصر می‌شود بلکه می‌تواند به ارزش‌های بنیادین جامعه لطمه وارد کند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت صراحتاً اعلام کرده است که تمامی فرمت‌های انتشار محتوا اعم از نوشتاری و تصویری را زیر نظر دارد.

تبعات حقوقی و پیگیری‌های قضایی

در صورت احراز تخلف در هرگونه محتوای منتشرشده، موارد مستقیماً به محاکم قضایی معرفی خواهند شد تا رسیدگی قانونی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام پذیرد. سردار کارگر خاطرنشان کرد که در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، صبر و مدارا با برخی افراد به معنای بی‌توجهی به تخلفات نیست بلکه یک تاکتیک مدیریتی است. با این حال، بنیاد بر اساس مسئولیت قانونی خود، اطمینان حاصل کرده است که از پیگیری نهایی موارد تخلف دست نخواهد کشید.

آینده سیاست‌گذاری و نظارت رسانه‌ای

با توجه به تأکیدات مکرر مقامات نظامی و قضایی، انتظار می‌رود که نظارت بر اظهارنظرهای مربوط به دفاع مقدس و فرماندهان شهید تشدید شود. صاحبان تریبون رسانه‌ای و فضای مجازی باید از ورود به مباحثی که تخصص کافی در آن‌ها ندارند به شدت خودداری کنند. این رویکرد جدید نشان‌دهنده تغییر لحن از هشدارهای دوستانه به اقدامات قانونی قاطع در مواجهه با تحریف تاریخ و ارزش‌های دفاع مقدس است و آینده فعالیت‌های رسانه‌ای در این حوزه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.