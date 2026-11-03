محمدصادق عظیمی‌فر مدیرعامل پالایش و پخش نفت هشدار داد مصرف سوخت ۲.۵ برابر استاندارد جهانی است و عبور از زمستان بدون همیاری مردم و کاهش مصرف غیرممکن خواهد بود.

محمدصادق عظیمی‌فر ، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در اطلاعیه‌ای جدید به وضعیت حساس زیرساخت‌های انرژی کشور پس از حملات اخیر اشاره کرد. او بر ضرورت همیاری آحاد مردم برای عبور موفق از چالش‌های فصل سرما و مدیریت بهینه مصرف تأکید کرد. مدیرعامل پالایش و پخش نفت بیان داشت که اگرچه تلاش‌های شبانه‌روزی برای بازگردانی ظرفیت‌ها انجام شده است، اما گذر از زمستان پیش‌رو بدون مشارکت فعال جامعه امکان‌پذیر نیست.

آسیب‌های حملات اخیر و هدف دشمن

به گزارش روابط عمومی، محمدصادق عظیمی‌فر امروز در توضیح زمینه‌های این هشدارها اظهار داشت که در جریان جنگ تحمیلی سوم و حملات ددمنشانه اخیر دشمنان، زنجیره تأسیسات حوزه انرژی کشور هدف قرار گرفت. تأسیسات تولید خوراک در پارس جنوبی و زنجیره انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی به‌ویژه در استان‌های تهران و البرز مورد اصابت قرار گرفتند. هدف اصلی این حملات ایجاد اختلال و بحران در زنجیره توزیع سوخت کشور بود که وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز با هشدار درباره قحطی سوخت و اعمال محاصره دریایی آن را دنبال می‌کرد.

Also read کشته‌شدن یک عضو ارتش در حمله‌ای مسلحانه در جنوب شرق ایران

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: با اقدامات فوری و بازگردانی بخش بزرگی از تأسیسات در همان روزهای ابتدایی، دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند. هزاران نفر در سراسر کشور شبانه‌روز پای کار آمدند تا اجازه ندهند کشور دچار بحران شود. واکنش سریع این شرکت در روزهای نخست حمله به تأسیسات ذخیره‌سازی فرآورده‌های سوخت، نقش حیاتی در جلوگیری از تشدید بحران داشت.

استراتژی بازسازی و کاهش تولید گاز

عظیمی‌فر با اشاره به راهبردهای این شرکت در بازسازی تأسیسات تصریح کرد: پروژه‌های بازسازی در گام نخست مرحله‌بندی شدند. اقداماتی که می‌توانست در سریع‌ترین زمان ممکن بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های عملیاتی را احیا کند، در اولویت قرار گرفت و خوشبختانه بخش قابل توجهی از ظرفیت انتقال و توزیع فرآورده‌ها در کوتاه‌ترین زمان به چرخه بازگشت. او یادآور شد که اگرچه جزئیات فنی و عملیاتی موضوع قابل بازگویی نیست، اما هم‌اکنون تمرکز اصلی بر بازگردانی ظرفیت‌های ذخیره‌سازی آسیب‌دیده در مناطق هدف با رعایت کامل ملاحظات ایمنی و فنی متمرکز است.

وی با تأکید بر اینکه چالش‌های کنونی نیازمند رویکردی متفاوت از رویه‌های متعارف گذشته است، گفت: کشور به دلیل آسیب‌های وارده با کاهش تولید در برخی بخش‌ها به‌ویژه بخش گاز روبه‌روست. اگر بخواهیم طبق روال سابق عمل کنیم، به‌طور قطع قادر به پاسخ‌گویی به چالش‌ها نخواهیم بود. ازاین‌رو کارگزاران و فعالان دولتی و آحاد مردم باید از بروکراسی حاکم بر سیستم‌ها و رویه‌های پراتلاف مصرف فاصله بگیرند.

ذخایر تاریخی و هشدار برای زمستان

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه ذخایر سوخت نیروگاهی (نفت‌گاز) با تلاش شبانه‌روزی به بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر رسیده است، تأکید کرد: این حجم نصابی تاریخی به شمار می‌رود. اما با وجود این حجم کم‌نظیر از ذخیره‌سازی، اگر در بخش گاز ازجمله تولید و بهینه‌سازی مصرف و در بخش نیروگاهی مانند مدیریت سوخت معادل و سبد مصرف سوخت، اقدام بهینه انجام نشود، قطعاََ در عبور از چالش زمستان با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.

او همچنین موضوع تأمین سوخت زمستانی را وظیفه‌ای بین‌بخشی میان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صمت و دیگر ذی‌نفعان دانست و گفت: اگر هریک از اجزای این زنجیره به وظایف خود عمل نکند، دیگر بخش‌ها نیز دچار چالش خواهند شد. مدیرعامل پالایش و پخش نفت برای عبور از این چالش به همدلی و هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌ها نیازمندیم.

ثبت رکورد کاهش مصرف و خودکفایی

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به آمار و روند مصرف بنزین در کشور گفت: مصرف بنزین کشور طی سال‌های اخیر به عللی همچون ورود خودروهای جدید، عدم خروج خودروهای فرسوده، تغییر سبد سوخت و کاهش مصرف سی‌ان‌جی، سالانه ۶ درصد رشد داشت. مجموعه‌ای از راهکارهای مدیریت مصرف، اعم از اقدامات غیرقیمتی و ابزارهای تدریجی نظیر قیمت سوم طی دو سال اخیر در دستور کار قرار گرفت.

عظیمی‌فر افزود: در نتیجه آن، میانگین رشد مصرف بنزین در سال ۱۴۰۵ نسبت به پارسال به صفر رسید و برای نخستین بار پس از دوران کرونا، در آبان امسال رشد مصرف بنزین با ثبت نرخ منفی ۲ درصد نزولی شد. او با بیان اینکه میانگین مصرف روزانه بنزین در آبان کمتر از ۱۳۱ میلیون لیتر است، بیان کرد: این کاهش مصرف حاصل همکاری دستگاه‌ها و همراهی ارزشمند مردم است. هم‌زمان با کاهش ۲ درصدی مصرف بنزین، مصرف سوخت پاک سی‌ان‌جی در کشور با ۱۵ درصد افزایش روبه‌رو بوده که نشانگر هدایت درست سبد سوخت از سوی شهروندان است.

ظرفیت بالای مصرف و حذف واردات گازوئیل

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه ظرفیت صرفه‌جویی در بخش فرآورده‌های نفتی بسیار قابل توجه است، یادآور شد: صرفه‌جویی به معنای اعمال محدودیت نیست، بلکه به معنای مصرف بهینه است. او با اشاره به اینکه با اقدامات انجام‌شده در حوزه صرفه‌جویی، واردات گازوئیل در کشور به صفر رسید، گفت: امیدواریم با استمرار هدف‌گذاری‌ها در حوزه بنزین نیز به خودکفایی برسیم و ایران بار دیگر به جمع صادرکنندگان بنزین بازگردد.

وی با بیان اینکه شدت مصرف انرژی در کشور ۲.۵ برابر میانگین جهانی است، افزود: در حوزه صرفه‌جویی در مصرف، ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد که می‌توان با اقدامات کوچک در مدت‌زمانی کوتاه به دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه رسید. باید از این ظرفیت بهره برد؛ زیرا با وجود تمام تلاش‌ها برای بازگردانی حداکثری ظرفیت‌ها، گذر موفق از زمستان پیش‌رو بدون همراهی و مشارکت مردم ممکن نخواهد بود. عظیمی‌فر خاطرنشان کرد که شدت بالای مصرف انرژی نشان‌دهنده ضرورت فوری برای تغییر الگوهای مصرف در سراسر جامعه است.