اخطار کاتس به نتانیاهو: تشکیل کابینه جدید مانع اقدام نظامی علیه ایران و لبنان نخواهد شد

وزیر جنگ اسرائیل اعلام کرد که تشکیل کابینه جدید توسط گادی آیزنکوت مانع عملیات در غزه، لبنان، سوریه و کرانه باختری نمی‌شود و اسرائیل با قاطعیت به مقابله با ایران ادامه خواهد داد.

نفتالی بتلن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به تصمیم اخیر اسحاق هرتسوگ برای سپردن مأموریت تشکیل کابینه جدید به رهبر حزب یشار، گادی آیزنکوت ، موضع سختی اتخاذ کرد و اعلام نمود که فرآیندهای سیاسی داخلی هیچ تاثیری بر تداوم عملیات نظامی در غزه، لبنان، سوریه و کرانه باختری نخواهد داشت. وی تصریح کرد که برای ادامه این عملیات نیازی به اخذ موافقت از اپوزیسیون یا نهادهای قانونی داخلی وجود ندارد و کابینه فعلی منتظر روندهای سیاسی برای تشکیل دولت جدید نخواهد ماند.

تضاد دیدگاه‌ها درباره مدیریت بحران امنیتی در دوران انتقال

تشدید تنش‌های لفظی میان جناح‌های مختلف در اسرائیل پس از آن آغاز شد که گادی آیزنکوت در پیامی به بنیامین نتانیاهو خواستار خویشتنداری در مسائل امنیتی در دوره گذار شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی پایگاه خبری واللا، آیزنکوت در این پیام هشدار داده است که به‌کارگیری نیروهای امنیتی در شرایطی که تهدید مستقیم، فوری و غیرقابل تعویقی وجود ندارد، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری به همراه داشته باشد.

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آیزنکوت صراحتا از نتانیاهو درخواست کرده است تا از انجام اقداماتی که می‌توان آن‌ها را به زمان ادای سوگند کابینه جدید موکول کرد، خودداری نماید. این درخواست نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق در میان طیف‌های میانه‌رو و نظامی اسرائیل درباره شتاب‌زدگی در اقدامات نظامی قبل از استقرار ساختار رسمی حکومتی جدید است.

موانع پارلمانی برای انتصاب آویگدور لیبرمن و تداوم درگیری‌ها

روزنامه معاریو گزارش داده است که در نهادهای امنیتی اسرائیل نگرانی‌های جدی وجود دارد مبنی بر اینکه نتانیاهو در حال به تعویق انداختن انتصاب آویگدور لیبرمن به ریاست کمیته امور خارجه و امنیت کنست است. دافنا لیئل خبرنگار سیاسی نیز تأیید کرده که اردوگاه نتانیاهو از تشکیل جلسه این کمیته تا روز دوشنبه خودداری کرده است.

با وجود موافقت کمیته ساماندهی کنست با این انتصاب، تصمیم نهایی نیازمند تایید خود کمیته امور خارجه و امنیت است. به دلیل این تاخیر، آویگدور لیبرمن تا زمانی که جلسه تشکیل نشود، نمی‌تواند فعالیت رسمی خود را آغاز کند و از دسترسی به اطلاعات حساس امنیتی محروم خواهد ماند.

هشدارهای نظامی مستقیم درباره گسترش درگیری با ایران و لبنان

نفتالی بتلن در اظهارات جداگانه‌ای تأکید کرد که مأموریت اسرائیل در قبال ایران هنوز به پایان نرسیده و این کشور در تلاش برای ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای است. وزیر جنگ اسرائیل همچنین هشدار داد که در صورت حمایت حزب‌الله از ایران، اسرائیل مناطق بیشتری از لبنان را اشغال خواهد کرد.

این موضع‌گیری‌های تهاجمی نشان می‌دهد که علی‌رغم فشارهای داخلی برای کاهش تنش و پرهیز از اقدامات غیرضروری در دوران انتقال قدرت، جناح نظامی اسرائیل تحت رهبری بتلن و با حمایت خاموش نتانیاهو، بر حفظ و حتی گسترش فشارهای نظامی و امنیتی در منطقه اصرار دارد و تشکیل کابینه جدید را مانعی جدی برای این اهداف نمی‌داند.