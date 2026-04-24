مقامات اسرائیلی اخطاریههای تخلیه برای هفت خانه فلسطینی در محله سلوان قدس صادر کردند. این اقدام در راستای سیاست یهودیسازی قدس انجام میشود و حدود ۵۰ نفر را بیخانمان خواهد کرد.
مقامات رژیم صهیونیستی اخیراً اخطاریههای تخلیه برای هفت خانه متعلق به خانوادههای فلسطین ی در محلهی سلوان واقع در قدس شرقی اشغالی صادر کردهاند. این اقدام در راستای سیاستهای یهودیسازی قدس انجام میشود که سالهاست به عنوان یک برنامه استراتژیک از سوی این رژیم دنبال میشود.
این اخطاریهها که به خانوادههای فلسطینی ابلاغ شدهاند، آنها را ملزم به تخلیه خانههایشان تا تاریخ ۱۷ مه میکنند. در صورت عدم تمکین، مقامات اسرائیلی اعلام کردهاند که تخلیه اجباری در تاریخ ۲۵ مه انجام خواهد شد. این تصمیم به معنای بیخانمان شدن حدود ۵۰ نفر از اعضای هفت خانواده فلسطینی است که سالها در این خانهها زندگی کردهاند و پیوندهای عمیقی با این منطقه دارند.
این اقدام، آخرین مورد از سلسله مصادرهها و اخراجهای فلسطینیان از قدس شرقی است که در ماههای اخیر شدت گرفته است. پیشتر در ماه مارس، مقامات اسرائیلی ۱۳ واحد مسکونی دیگر متعلق به فلسطینیان در محله بطنالهوی را نیز مصادره کرده بودند. این روند نشاندهنده یک سیاست سیستماتیک برای تغییر بافت جمعیتی قدس شرقی و تبدیل آن به یک شهر یهودینشین است.
محله سلوان به دلیل موقعیت استراتژیک خود در نزدیکی مسجد الاقصی، از اهمیت ویژهای برای رژیم صهیونیستی برخوردار است. این رژیم با هدف کنترل کامل این منطقه مقدس و جلوگیری از هرگونه فعالیت فلسطینی در آن، تلاش میکند تا با بیرون راندن ساکنان فلسطینی، حضور خود را در این منطقه تثبیت کند.
روشهای مورد استفاده برای سلب مالکیت خانههای فلسطینیان در سلوان متنوع است و شامل صدور احکام قضایی با ادعاهای واهی، ایجاد موانع قانونی برای دریافت مجوز ساخت و تعمیر، و همچنین تخریب خانهها با بهانههای مختلف میشود. علاوه بر این، رژیم صهیونیستی با ایجاد مراکز اسکان برای شهرکنشینان یهودی در محلههای سلوان، تلاش میکند تا جمعیت یهودی را در این منطقه افزایش دهد و به تدریج فلسطینیان را به حاشیه براند.
این سیاستها نه تنها نقض آشکار حقوق بینالملل و قوانین بشردوستانه است، بلکه تهدیدی جدی برای صلح و ثبات در منطقه به شمار میرود. جامعه بینالمللی بارها نسبت به این اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرده است، اما تاکنون اقدامات موثری برای توقف این روند انجام نشده است. سازمانهای حقوق بشری نیز با محکوم کردن مصادره خانههای فلسطینیان، خواستار مداخله فوری جامعه بینالمللی برای حمایت از حقوق فلسطینیان و جلوگیری از ادامه این سیاستهای تبعیضآمیز شدهاند.
خانوادههای فلسطینی در سلوان با وجود تمام فشارهای وارده، مصمم به دفاع از خانهها و حقوق خود هستند. آنها با برگزاری تظاهرات و اعتراضات، تلاش میکنند تا توجه افکار عمومی را به وضعیت خود جلب کنند و از حمایت جامعه بینالمللی برخوردار شوند. با این حال، با توجه به قدرت و نفوذ رژیم صهیونیستی، چشمانداز آینده برای فلسطینیان در سلوان بسیار نگرانکننده است. ادامه این روند میتواند منجر به تخلیه گسترده جمعیتی و تغییر کامل بافت جمعیتی این منطقه شود.
این امر نه تنها به نابودی میراث فرهنگی و تاریخی فلسطین منجر خواهد شد، بلکه میتواند به تشدید تنشها و درگیریها در منطقه نیز دامن بزند. لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی علاوه بر محله سلوان، در محلههای وادی حلوه و بستان نیز سیاستهای مشابهی را در پیش گرفته است و با استفاده از شیوههای گوناگون در حال سلب مالکیت خانههای فلسطینیان و اجرای طرحهایی برای یهودیسازی این منطقه است.
این اقدامات نشاندهنده یک برنامه جامع و هماهنگ برای تغییر بافت جمعیتی قدس شرقی و تبدیل آن به یک شهر یهودینشین است که با مخالفت شدید فلسطینیان و جامعه بینالمللی روبرو شده است
