سخنگوی ارتش با اشاره به برخورد کشتی‌ها با مین در تنگه هرمز، ارتقای توان دفاعی و اخطار برای هماهنگی ضروری با نیروهای مسلح را تأکید کرد.

امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، با اعلام ارتقای چشمگیر توان‌های دفاعی و مراقبتی در منطقه راهبردی تنگه هرمز ، هشدار جدی به مالکان شناورهای تجاری صادر کرد. این مقام نظامی تأکید نمود که هرگونه تردد غیرمجاز در این آبراه حیاتی، با خطرات جدی و برخورد با مین‌های دریایی همراه خواهد بود.

ارتقای نظارت و هشدار تردد غیرمجاز

بر اساس توضیحات امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش، سطح مراقبت‌ها از تنگه هرمز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. وی اعلام کرد که در هفته‌های اخیر، به دلیل شرایط حساس منطقه‌ای و ترددهای غیرمجاز، شناورهایی که بدون هماهنگی قبلی با نیروهای مسلح وارد این آبراه شده‌اند، با مخاطرات جدی مواجه شده‌اند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی از این شناورها حتی با مین‌های دریایی برخورد کرده‌اند که این اتفاق پیامی روشن برای رعایت دقیق قوانین عبور و مرور دریایی است.

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دستور فرماندهی کل قوا برای نظارت سخت‌گیرانه

سخنگوی ارتش با اشاره به دستور مستقیم امیر فرماندهی کل آجا، توضیح داد که کنترل و مراقبت‌های اعمال شده بر تنگه هرمز اکنون با قدرت و دقت بسیار بیشتری نسبت به گذشته انجام می‌شود. این تغییر رویکرد در راستای افزایش آمادگی کلی نیروهای مسلح، از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صورت گرفته است. اکرمی‌نیا بار دیگر به مالکان کشتی‌ها تذکر داد که برای عبور امن و بدون هیچ‌گونه خطر، الزاماً باید هماهنگی‌های لازم را با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و از ورود بدون هماهنگی به محدوده‌های تحت نظارت خودداری کنند.

نقش سامانه‌های نوین در دفاع دریایی

وی با تشریح جزئیات فنی ارتقای توان رزمی، افزود که ورود سامانه‌های جدید دفاعی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های پیشین، نقش بسزایی در بهبود وضعیت امنیتی داشته است. تقویت سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران در این منطقه راهبردی، منجر به ایجاد پوشش نظارتی قوی‌تر شده است. این اقدامات نشان‌دهنده جدیت ارتش در حفظ امنیت ملی و پیشگیری از هرگونه تحرکات غیرقانونی در آب‌های بین‌المللی منتهی به ایران است.

تحلیل اهداف پنهان دشمن در منطقه

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تحلیل اهداف استراتژیک دشمنان جمهوری اسلامی ایران پرداخت و تصریح کرد که حملات احتمالی فراتر از موضوعات هسته‌ای، منطقه‌ای و موشکی است. وی معتقد است که این موارد صرفاً بهانه‌هایی برای پیشبرد اهداف پنهانی بوده‌اند، اما ایستادگی و اقدامات مؤثر ایران مانع دستیابی دشمن به مقاصدش شده است. سخنگوی ارتش خاطرنشان کرد که دشمن در تحقق برنامه‌های خود شکست خورده و تلاش‌های اخیر آن‌ها برای ایجاد ناامنی در تنگه هرمز بخشی از این استراتژی نافرجام است.

ابعاد جنگ ترکیبی و تهدیدات سه‌گانه

در پایان، اکرمی‌نیا با تبیین ابعاد جنگ ترکیبی جاری، اعلام کرد که آمریکا از سه ابزار نظامی، سیاسی و اقتصادی برای مواجهه با جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند. وی توضیح داد که میزان تمرکز بر هر یک از این ابعاد، بسته به شرایط روز و اهداف لحظه‌ای دشمن تغییر می‌کند. این تحلیل نشان می‌دهد که نظارت دقیق بر تنگه هرمز تنها یک اقدام امنیتی نیست، بلکه بخش مهمی از مقابله با تهدیدات چندلایه دشمن در فضای جنگ ترکیبی محسوب می‌شود.